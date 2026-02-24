La huelga del personal de la WGA entra en su segunda semana mientras las dos partes se encuentran

La dirección del Writers Guild of America West se reunió con el sindicato de personal el domingo por la noche mientras ambas partes intentaban resolver la huelga del personal que duraba una semana.

Pero si bien ha habido cierto movimiento en algunas cuestiones, el sindicato de personal dijo que no se ha avanzado lo suficiente.

“La dirección todavía no está preparada para afrontar el momento”, dijo Dylan Holmes, copresidente del comité de negociación del Sindicato de Personal del Writers Guild, durante un piquete el martes. «No quieren que estemos en este piquete y están tratando de descubrir cómo sacarnos de él. Pero todavía no están dispuestos a negociar de buena fe con nosotros para llegar allí».

El WGSU hizo huelga el 17 de febrero, alegando que los dirigentes sindicales no habían abordado seriamente las preocupaciones del personal. El sindicato de personal, que incluye a unos 100 empleados del gremio, argumenta que los salarios son demasiado bajos y que los trabajadores están sujetos a prácticas injustas de promoción y disciplina. Muchos empleados de WGAW ganan entre 50.000 y 80.000 dólares al año, según datos públicos.

WGA La gerencia ha negado las acusaciones de negociación de mala fe y dijo que continuará trabajando con el personal para llegar a una resolución. Las dos partes se reunieron el domingo por la noche en la sala del Sindicato Internacional de Estibadores y Almacenes en San Pedro, mientras la gerencia de WGAW buscaba un sitio “neutral”.

Se esperaba otra reunión el martes por la noche.

Si la huelga persiste por mucho más tiempo, podría afectar los Premios WGA, que están programados para el 8 de marzo en el hotel JW Marriott en el centro de Los Ángeles. Los miembros del personal suelen trabajar en el evento junto con un equipo de producción del evento. Si están en huelga, podría generar preocupación entre los miembros acerca de cruzar un piquete.

Unas pocas docenas de miembros de la WGA se unieron al personal en el piquete frente a la sede del sindicato en Fairfax Avenue y 3rd Street el martes por la mañana.

“Es muy hipócrita y, francamente, vergonzoso que un sindicato que siempre está a la vanguardia tratando de conseguir un buen trato para sus miembros no haga lo mismo con su propio personal”, dijo el escritor Joe Russo, quien fue coordinador asistente durante la huelga de la WGA de 2023. «No creo que sea un buen aspecto».

El WGSU se formó en abril pasado y está trabajando para conseguir su primer contrato. En agosto pasado, el sindicato presentó una denuncia por prácticas laborales injustas acusando a la WGA de despedir a un miembro del personal del sindicato por actividad sindical. En el piquete del martes, trabajadores y miembros de WGA portaban carteles que responsabilizaban a Ellen Stutzman, directora ejecutiva del gremio, por presuntas ULP.

“Vamos todos, esto es vergonzoso”, decía un cartel. Otro: «Pensé que estábamos en el mismo equipo».

La WGA se reunirá con la Alianza de Productores de Cine y Televisión el 16 de marzo para comenzar a negociar un nuevo contrato en nombre de los escritores. La WGA ha dicho que la negociación continuará incluso si el personal está en huelga.

«No me encanta que básicamente estemos negociando en dos frentes», dijo Russo. “Así que sería fantástico resolver esto, poner todo en orden, dejar de airear nuestros trapos sucios y centrarnos en un acuerdo para los miembros, porque al final del día eso también ayudará al personal”.