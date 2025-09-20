La huelga de hambre del activista de Dhangar para el estado ST entra en cuarto día en Jalna







La huelga de hambre indefinida de un activista de Dhangar, exigiendo la inclusión de la comunidad en el Tribu Programada (ST) Categoría, ingresó a su cuarto día el sábado en Jalna de Maharashtra.

El activista, Dipak Borhade, dijo a los periodistas que el «rápido hasta la muerte» no será retirado hasta que el gobierno estatal acepte todas sus demandas, informó la agencia de noticias PTI.

«Si el gobierno No toma una decisión para el 24 de septiembre, entonces tendrá que enfrentar las consecuencias. Esta es nuestra pelea final ”, agregó.

A pesar de las fuertes lluvias, una gran cantidad de miembros de la comunidad de Dhangar se han reunido en el sitio de protesta frente al colegio, informó PTI. Un dosel en el sitio se había derrumbado el viernes por la noche debido a fuertes vientos, pero se reconstruyó rápidamente.

La comunidad Dhangar, tradicionalmente pastores y ganaderos de ganado, representa casi el 9 por ciento de La población de Maharashtra.

Actualmente clasificados como Vimukta Jati y Tribus nómadas (VJNT), están presionando por el estado de ST.

Congreso El líder Vijay Wadettiwar alegó el viernes que la reciente resolución gubernamental del gobierno de Maharashtra (GR) en la cuota de Maratha ha afectado negativamente los intereses de otras clases atrasadas (OBC) y las tensiones alimentadas entre las comunidades, especialmente en la región de Marathwada, informó PTI.

También criticó al ministro y al líder del Partido del Congreso Nacionalista (NCP) Chhagan Bhujbal, acusándolo de «hipocresía» sobre el tema de la cuota OBC y pidiéndole que aclare su posición.

El 2 de septiembre, el gobierno liderado por Devendra Fadnavis emitió un GR sobre la implementación del Gazette de Hyderabad, permitiendo a los miembros elegibles de la comunidad Maratha solicitar certificados de casta Kunbi.

La decisión ha desencadenado los disturbios entre los miembros de la comunidad OBC, quienes se oponen a la posible inclusión de Marathas en la categoría OBC para fines de reserva.

Hablando con los periodistas, Wadettiwar dijo que el movimiento del gobierno «ha reavivado el conflicto Maratha-OBC en Marathwada», informó PTI.

«Los estudiantes están siendo eliminados de las escuelas, el odio se está difundiendo entre las comunidades. Este gobierno no tiene visión para el desarrollo. Solo prospera en la política de castas y está empujando a Maharashtra a un pozo», dijo el jefe del Partido de la Legislatura del Congreso (CLP).

«¿Quién revocará esta decisión anti-OBC y cuándo? El gobierno debe responder», exigió.

(Con entradas PTI)





