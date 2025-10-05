La huelga de aviones no tripulados rusos golpea trenes en Sumy de Ucrania; uno muerto, 30 heridos







Un ataque con drones por Rusia había matado a una persona y había dejado 30 heridos cuando golpeó dos trenes en una estación de tren en la región del norte de Sumy de Ucrania, informó Al Jazeera.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, dijo que el ataque fue «salvaje».

En una publicación sobre X, dijo, «un ataque de drones ruso salvaje en la estación de tren en Shostka, región de Sumy. Todos los servicios de emergencia ya están en la escena y han comenzado a ayudar a las personas. Toda la información sobre los heridos se está estableciendo. Hasta ahora, sabemos al menos 30 víctimas.

«Los rusos no podrían haber sido conscientes de que eran civiles en huelga. Y este es un terror que el mundo no debe ignorar. Todos los días, Rusia se lleva la vida de las personas. Y solo la fuerza puede hacer que se detengan. Hemos escuchado declaraciones resueltas de Europa y América, y es mucho tiempo para convertirlos en realidad, a todos con todos los que se refieren para aceptar asesinatos y terror como normales.

Un ataque de drones ruso salvaje en la estación de ferrocarril en Shostka, región de Sumy. Todos los servicios de emergencia ya están en la escena y han comenzado a ayudar a las personas. Se está estableciendo toda la información sobre los heridos. Hasta ahora, sabemos de al menos 30 víctimas. Informes preliminares … pic.twitter.com/zzowfpmpl5 – Volodymyr Zelenskyy / Volodymyr Zelenskyy (@zelenskyua) 4 de octubre de 2025

Horas después, los fiscales locales dijeron que un hombre de 71 años fue encontrado muerto en uno de los carruajes destrozados. El sitio está a unos 50 kilómetros (30 millas) de la frontera rusa, según Al Jazeera.

En un mensaje sobre Telegram, el alcalde interino de Sumy, Artem Kobzar, dijo: «Hay pasajeros heridos. Rescatistas, médicos y todos los servicios de emergencia están trabajando en la escena».

Moscú ha intensificado su campaña de ataque aéreo en la infraestructura ferroviaria de Ucrania, golpeándola casi todos los días en los últimos dos meses.

El ataque al tren se produce un día después de que Rusia lanzó sus mayores ataques aéreos nocturnos en varias regiones de Ucrania, particularmente la infraestructura de emergencia para redes eléctricas y sitios de gas, lo que plantea preocupaciones sobre los suministros energéticos del país a medida que avanza el cuarto año de la guerra.

Fuente