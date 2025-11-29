La huelga de autobuses en Punjab se intensifica a medida que las protestas exigen la liberación del líder sindical detenido







Un día después de que varios empleados contractuales de los servicios de autobuses estatales en Punjab fueron detenidos durante las protestas contra la apertura de licitaciones relacionadas con el plan de autobuses por kilómetros, los manifestantes en Ludhiana condenaron la acción policial.

El vicepresidente principal del Sindicato de Trabajadores Subcontratados PUNBUS en Hoshiarpur, Sandeep Singh, alegó que cuatro de sus líderes, el miembro del comité estatal, Kulwant Singh, el presidente del distrito, Raminder Singh, el secretario Narinder Singh y el cajero Dharminder Singh, seguían detenidos.

«Hasta que sean liberados, se cancelen las licitaciones del sistema de kilómetros y se regularicen los trabajadores contractuales, nuestro dharna y la huelga continuarán», afirmó.

«En los últimos cuatro años, el gobierno no ha proporcionado ni un solo autobús nuevo a Punjab Roadways. Más de 500 autobuses viejos se han salido de la carretera y los que aún funcionan enfrentan problemas importantes de reparación. El departamento no tiene fondos incluso para llantas y reparaciones esenciales», afirmó.

Los servicios de autobús en partes del estado siguieron afectados el sábado mientras los empleados de Punjab Roadways, Punjab State Bus Stand Management Company Limited (PUNBUS) y Pepsu Road Transport Corporation (PRTC) continuaron su protesta por segundo día.

Los empleados lanzaron la huelga el viernes contra la apertura de licitaciones relacionadas con el plan de autobuses basados ​​en kilómetros, que según ellos era «un intento encubierto de traer autobuses privados y desmantelar el sistema de transporte estatal, permitiendo a los operadores privados operar autobuses en rutas notificadas por el gobierno».

Antes de su protesta, muchos líderes sindicales fueron detenidos por la policía, tras lo cual se desató el caos en varios lugares de Punjab cuando los trabajadores que protestaban se enfrentaron con la policía.

En Sangrur, la protesta se tornó violenta cuando algunos empleados, que se subieron a los autobuses, arrojaron gasolina al personal de la policía que intentaba derribarlos.

El oficial de la estación de Dhuri sufrió quemaduras después de que su uniforme se incendiara. Un vídeo del incidente ha circulado ampliamente en las redes sociales.

Los manifestantes dijeron que muchos de sus líderes fueron detenidos por la policía y condenaron la acción policial.

A protestador en Ludhiana condenó enérgicamente el sábado la acción policial contra los empleados que protestaban.

«El gobierno debería aceptar nuestra demanda y liberar a los empleados que han sido detenidos», exigió.

Los líderes sindicales y los trabajadores subcontratados alegan que la política favorece a los contratistas privados y pondrá en peligro miles de medios de vida en el sector estatal del transporte.

El líder del Comité Kisan Mazdoor Sangharsh del organismo de agricultores, Sarwan Singh Pandher, apoyó la protesta de los empleados contractuales de los servicios de autobuses estatales y criticó al gobierno estatal por la esquema.

Mientras tanto, los viajeros fueron los más afectados cuando las protestas provocaron interrupciones en los servicios de autobús.

Como los autobuses gubernamentales no circulaban por las carreteras, los pasajeros se vieron obligados a depender de operadores privados.

Las mujeres que viajan diariamente, que normalmente viajan gratis en autobuses estatales, dijeron que se vieron obligadas a comprar boletos en autobuses privados ante la falta de servicios gubernamentales.

