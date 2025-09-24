La hora de George Pickens para ganar un contrato masivo de Cowboys es ahora

No hay duda de que durante dos semanas de rendimiento como el WR2 junto con Vaqueros estrella Cordero de Ceedee, George Pickens ha sido lo que Dallas había esperado. Pickens ha realizado 13 atrapadas y con frecuencia ha estirado el borde profundo de la defensa, totalizando 166 yardas y dos touchdowns para el equipo.

Pero ahora, el cordero está fuera por una cantidad de tiempo indeterminada con un esguince de tobillo alto. Las estimaciones tempranas son que podría pasar aproximadamente un mes antes de que regrese. Obviamente, esto es algo muy malo para un equipo de los Cowboys que necesita poder acumular puntos para cubrir su mala defensa y tener alguna posibilidad de ganar juegos.

Sin embargo, se remonta a la temporada baja, durante el cual el tema de los Cowboys fue que tanto Pickens como Lamb eran el WR1 del equipo. Como dijo Lamb, a través de Dlls Cowboys«Ambos.

Ahora todo lo que Pickens debe hacer es probarlo, y si lo hace, los Cowboys podrían verse obligados a pagarle la próxima temporada baja.

George Pickens ha sido un WR1

Pickens ha tenido juegos de tipo WR1 durante su tiempo en Pittsburgh. Tuvo ocho atrapadas para 89 yardas en un malestar 18-16 sobre los Ravens en noviembre pasado, y siete atrapadas para 131 yardas en una victoria en la víspera de Año Nuevo en 2023. La semana anterior, tuvo cuatro atrapadas para 195 yardas y dos touchdowns.

Lo hizo mientras nunca jugaba con un mariscal de campo cerca de la calidad de Dak Prescott.

Mientras se dirige a lo que será su Primer crack en la agencia libre de la NFLPickens tiene la oportunidad de jugar el papel de Lamb, no importa cómo lo enmarcan, por supuesto, el cordero es WR1 y Pickens es el WR2 aquí. Pero si puede ser confiable en rutas cortas y medianas mientras sigue rompiendo jugadas profundas en las próximas tres o cuatro semanas, habrá presentado un caso para un aumento significativo.

La ausencia de cordero de Ceedee significa que Pickens debe ‘intensificar’

El propietario, que firma los cheques, seguramente estará mirando. Durante su éxito semanal con 105.3 en Dallas, Jerry Jones admitió que esta es una gran oportunidad para Pickens. «Lamb presenta un gran desafío, especialmente contra un equipo como Green Bay. Necesitamos jugadores como Pickens para dar un paso adelante».

Por supuesto, es imposible decir si Jones pagaría para mantener a Pickens en su lugar. Los Cowboys han luchado por encontrar el complemento adecuado para el cordero en su carrera en Dallas, y Pickens bien podría ser así.

Tenía problemas de disciplina mientras estaba en Pittsburgh. Ningún equipo ha estado históricamente más dispuesto a buscarlos en exceso (con la excepción de los Raiders, tal vez) que los Cowboys.

Los vaqueros no querrán pagar $ 115 millones

Pero el mejor WR2 en la liga, Tee Higgins en Cincinnati, acaba de obtener un contrato de cuatro años y $ 115 millones. Es difícil imaginar a los Cowboys pagando a Pickens eso.

Durante el verano, Gary Davenport de Gary Davenport de Bleacher Report Pickens predicho conseguiría un contrato de $ 76.5 millones en tres temporadas, con $ 50.5 millones garantizados. El valor promedio es casi lo mismo que Higgins obtuvo sobre eso, pero el compromiso más bajo podría ser suficiente para los Cowboys para mantenerlo en ese número.

Sin embargo, Pickens tiene que ganarse. A partir de ahora.