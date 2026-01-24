La honesta confesión del entrenador de Persija tras el 2-0 del Gilas Madura United ante el GBK

VIVA – persia Yakarta comienza la segunda vuelta Superliga 2025/2026 con una victoria. Los Tigres de Kemayoran lograron derrotar Madura unida en el estadio principal Gelora Bung Karno (GBK), el viernes 23 de enero de 2026 por la noche con un marcador de 2-0.

Jugando frente a Jakmania, Persija inmediatamente apareció para atacar desde el comienzo del partido.

El primer gol de Persija llegó justo antes del descanso. Gustavo Almeida, en quien se volvió a confiar como titular, cumplió con tranquilidad sus funciones como lanzador de penales en el minuto 44.

Esta ventaja le da a Persija espacio para controlar el ritmo del juego. El Madura United intentó escapar de la presión en la segunda mitad, pero la organización del juego de los anfitriones se mantuvo bien.

El segundo gol de Persija llegó de penalti al final del partido. Esta vez, Emaxwell Souza consiguió su nombre en el marcador tras recibir una falta del portero del Madura United.

El árbitro repitió el penalti Yudai Yamamoto porque varios jugadores entraron al área de penalti antes de que Emaxwell tocara el balón.

Su disparo con el pie derecho se fue directo al lado izquierdo de la portería, asegurando que la ventaja de Persija se mantuviera segura hasta el pitido final.

A lo largo del partido, el dominio de Persija quedó claramente visible en las estadísticas. equipo de atención Mauricio Souza registró una posesión del balón de hasta el 63 por ciento, acompañada de 18 intentos de disparo, cinco de los cuales apuntaron directamente a la portería. Por otro lado, Madura United tuvo dificultades para desarrollar su juego y no pudo realizar un solo disparo a portería.

Después del partido, Mauricio Souza expresó su satisfacción por el desempeño del equipo, especialmente en el primer tiempo. Consideró que la variedad de ataques desplegados fue la base principal de la victoria de Persija.

«Creo que merecíamos este resultado. En la primera parte me gustó mucho el desempeño del equipo. Pudimos variar bien la estructura de ataque, construyendo juego por el medio y los lados del campo. Defensivamente el equipo también apareció en una buena posición», dijo Mauricio, citado en el sitio web oficial de Persija.

Sin embargo, el técnico brasileño aún señaló aspectos que es necesario mejorar. Según él, todavía se puede mejorar la toma de decisiones en el último tercio del campo para que Persija sea más eficaz.

«Necesitamos estar un poco más tranquilos en el último tercio y tomar mejores decisiones. Sin embargo, nuestro volumen de juego fue muy alto y al final se marcaron goles. Ese es un aspecto en el que aún podemos mejorar», afirmó.