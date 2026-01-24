La honesta confesión del entrenador de Persija sobre las razones para contratar a Shayne Pattynama

VIVA – Entrenador persia Jacarta, Mauricio Souzareveló las razones detrás de la decisión de los Kemayoran Tigers de reclutar jugadores Equipo Nacional Indonesia, Shayne Pattynama. El estratega brasileño considera que Shayne es un jugador polivalente que puede aportar muchas opciones en el equipo.

Souza dijo que Shayne tiene la flexibilidad posicional que Persija realmente necesita para afrontar la competición de la Superliga 2025/2026. Se considera que el jugador de 27 años es capaz de desempeñar varios roles diferentes.

«Hablé brevemente con él y también recibí información de otros jugadores de que puede ayudarnos mucho», dijo Souza en el estadio principal Gelora Bung Karno, Yakarta, el viernes 23 de enero de 2026.

Según Souza, Shayne puede jugar como mediocampista defensivo o como lateral izquierdo. Esta habilidad es un gran valor agregado para Persija.

«Puede jugar como centrocampista defensivo o como lateral izquierdo. Estoy feliz de que este jugador se haya unido a nosotros», dijo Souza en una conferencia de prensa después del partido de Persija contra el Madura United.

Souza también respondió a la competencia en el sector lateral izquierdo de Persija. Actualmente, el equipo capitalino ya cuenta con varias opciones como Dony Tri Pamungkas, Alan Cardoso y Arlyansyah Abdulmanan quienes también pueden jugar en esa posición.

«Todos los jugadores que vienen a Persija son siempre bienvenidos. En cuanto a quién juega, depende de la posición y el rendimiento de cada jugador», dijo diplomáticamente el ex entrenador del Madura United.

Sobre el futuro de Alan Cardoso, Souza optó por no especular. Destacó que todas las decisiones relativas a la entrada y salida de jugadores serán comunicadas directamente por la dirección del club.

«Conozco a Alan Cardoso desde pequeño. Lo traje aquí y es un jugador extraordinario. Respecto a quién dejará Persija, lo anunciaremos más adelante», dijo.

Persija Jakarta es de hecho uno de los clubes más activos en el mercado de fichajes de la Superliga 2025/2026. Hasta ahora, los Kemayoran Tigers han anunciado cuatro nuevos jugadores para fortalecer su ambición de competir en el camino del campeonato.

Los cuatro reclutas más nuevos de Persija son Fajar Fathurahman, Alaeddine Ajaraie, Paulo Ricardo y Shayne Pattynama, quienes fueron presentados oficialmente el viernes 23 de enero de 2026.