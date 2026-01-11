La honesta confesión del entrenador de Persija, Mauricio Souza, antes de enfrentarse a Persib

Jacarta – Bandung es un punto crucial para persia Yakarta en el cierre de la primera jornada de la Superliga 2025/2026. En el estadio Gelora Bandung Lautan Api, el domingo 11 de enero de 2026, a las 15.30 horas, los Kemayoran Tigers se enfrentan persib Bandung en un partido que determina el rumbo de la clasificación y que además está lleno de contenido emotivo.

Este partido fue más allá de una simple batalla por los tres puntos. Persija llega con gran importancia: una victoria en casa de sus eternos rivales les llevará a lo más alto de la clasificación, un punto por delante de su inmediato competidor, y además cerrará la mitad de la temporada en una posición ideal.

Para Persija, los máximos resultados en Bandung también tienen un significado simbólico. La larga rivalidad con Persib hace que cada encuentro tenga su propio significado, especialmente cuando la victoria se logra ante el público del oponente. Se cree que esta situación es una inyección moral adicional para el equipo y sus seguidores.

entrenador persia, Mauricio SouzaDestacó la preparación de su equipo para afrontar este partido crucial. Dijo que los preparativos se desarrollaron de manera óptima y los jugadores mostraron una gran motivación antes del duelo decisivo de la primera ronda.

«Hemos tenido una semana extraordinaria de preparación. Nosotros, entrenadores y jugadores, nos hemos esforzado mucho en la preparación», dijo Mauricio en una conferencia de prensa previa al partido, citado en el sitio web oficial del club el domingo 11 de enero de 2026.

Añadió que todo el equipo entiende lo importante que es el partido contra Persib, tanto en términos de competencia como de prestigio. La motivación de los jugadores, según Mauricio, está al máximo nivel para dar el mejor rendimiento en el campo.

«Todos sabemos que este partido es muy importante. Los jugadores están muy motivados para dar lo mejor de sí mismos en el partido», afirmó.

Además de la preparación del equipo, Mauricio también tiene esperanzas en la organización del partido. Espera que todos los árbitros, incluidos los árbitros y el VAR, puedan desempeñar sus funciones de manera óptima para que el partido sea interesante y justo.

En cuanto a la composición de jugadores, la condición de Persija se considera mejor que la de la semana anterior. Jordi Amat, Emaxwell Souza y Gustavo Almeida, que estuvieron ausentes, ahora están listos para aparecer, brindando opciones adicionales al equipo en el partido crucial en Bandung.

El partido en GBLA fue la prueba final para Persija antes de pasar a la segunda ronda. Los resultados de este partido no sólo determinan la clasificación, sino que también miden la preparación mental del equipo para afrontar la presión en el escenario de la mayor rivalidad del fútbol nacional.