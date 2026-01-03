La honesta confesión del entrenador de Persija después de cambiar a Persib en la clasificación de la Superliga

VIVA – Competición superior Superliga 2025/2026 vuelve a calentarse después persia Yakarta logró una importante victoria sobre Persijap Jepara. Estos resultados tuvieron inmediatamente un impacto en los cambios en la posición de las posiciones temporales.

Jugando en el estadio Gelora Bung Karno (GBK), el sábado 3 de enero de 2026, los Kemayoran Tigers cerraron la 16ª semana de partidos con una victoria por 2-0, mientras cambiaban temporalmente persib Bandung desde el segundo lugar en la clasificación.

Los tres puntos adicionales significan que Persija ahora ha acumulado 35 puntos y ascendió al segundo lugar en la Superliga 2025/2026. Persib Bandung cayó al tercer lugar con 34 puntos, aunque solo disputará su partido número 16 contra Persik Kediri en el estadio Brawijaya, Kediri, el lunes 5 de enero de 2026.

Después del partido, el entrenador de Persija Mauricio Souza Admitió que estaba satisfecho con el resultado final, pero no hizo la vista gorda ante la actuación de su equipo en la primera parte. El estratega brasileño evaluó que Persija parecía dominante, pero fue menos eficaz a la hora de maximizar las oportunidades.

«Movimos mucho el balón y forzamos bastante el juego en el primer tiempo. Sin embargo, no rematamos mucho», dijo Mauricio Souza a los medios.



Persija 2-0 Persijap Jepara

Esta situación hizo que Persija no lograra marcar antes del descanso y tuviera que cerrar la primera parte con un marcador de 0-0, a pesar de crear varias oportunidades de peligro.

Al iniciar la segunda mitad, Mauricio Souza hizo varios ajustes, tanto en términos de composición de jugadores como de planteamiento de juego. Este cambio resultó efectivo, con Persija mostrándose más agresiva y aguda en el área defensiva del oponente.

Los dos goles de la victoria los marcaron finalmente Arlyansyah Abdulmanan y Aditya Warman. Estos goles aseguraron que Persija consiguiera los tres puntos frente a su propia afición.

«En el segundo tiempo mejoramos varias cosas. Pudimos disparar más a menudo y entrar más en el área defensiva del rival», dijo Mauricio Souza.

También evaluó que la presión ejercida por Persija desde la primera parte también afectó la condición física de los jugadores de Persijap, facilitando a su equipo el control del juego en la segunda parte.

«En la primera parte cometimos algunos errores, pero eso cansó bastante a nuestros rivales. En la segunda parte tuvieron dificultades para alcanzarnos. Estoy muy satisfecho con los resultados obtenidos por mi equipo», concluyó el ex entrenador del Madura United.