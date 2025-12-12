La honesta confesión de Thom Haye tras llevar a Persib a los octavos de final de la Liga de Campeones asiática

VIVA – Persib Bandung Se aseguró un lugar en los octavos de final de la Liga de Campeones AFC 2025-2026 2 después de actuaciones impresionantes durante la fase de grupos.

Persib tuvo una actuación sólida cuando recibió al Bangkok United en el estadio Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), el miércoles 10 de diciembre de 2025 por la noche. Los locales ganaron por poco 1-0 gracias a un único gol de Ramon Tanque en el minuto 45+1.

Este gol no sólo aseguró tres puntos para Persib, sino que también aseguró el estatus de campeón del Grupo G con 13 puntos en seis partidos. Estos resultados llevaron automáticamente a Maung Bandung a los octavos de final de la Liga de Campeones AFC 2025-2026 2.

Los puntos acumulados por Persib esta temporada superaron el récord de hace 10 años. En la edición de 2015, Persib también logró clasificarse como primero de grupo, pero sólo anotó 12 puntos. Ahora, Thomas Haye y sus compañeros batieron el récord con un total de 13 puntos, haciendo este logro especial para el público de Bandung.

Thom Haye no pudo ocultar su orgullo. A través de un comunicado subido a su Instagram oficial, enfatizó que esta victoria significó más que solo asegurar un lugar en los octavos de final.

«No es sólo una calificación» escribió Thom Haye, citado desde su cuenta oficial de Instagram.

“Una declaración. La historia se creó con Bobotoh de nuestro lado«, concluyó el jugador. Selección Nacional de Indonesia Eso.

Esta expresión subraya cómo el viaje de Persib en la competición de esta temporada no se trata sólo de clasificarse para el grupo, sino también de registrar un nuevo capítulo en la historia del club. Con el gran entusiasmo y apoyo de Bobotoh, el paso de Maung Bandung a la siguiente fase está cada vez más lleno de esperanza.