La honesta confesión de Sumardji sobre la ruptura entre los jugadores de la selección de Indonesia

VIVA – Gerente Equipo Nacional Indonesia, Sumardjiabre su voz sobre el tema del caos en el vestuario del Garuda Squad tras la derrota ante Arabia Saudita en la continuación de las Eliminatorias Copa del Mundo 2026 Zona Asia.

Selección Nacional de Indonesia perdió 2-3 ante Arabia Saudita en el partido que tuvo lugar en Jeddah, el 9 de octubre de 2025. Poco después, Hubner volvió a subir la publicación de su amante con la leyenda «Todos sabemos quién debería jugar».

Después de provocar una polémica, Hubner inmediatamente se disculpó y admitió que fue solo un momento de emoción.

«Cada vez que sufrimos una derrota en el vestuario, debe haber una situación difícil», dijo Sumardji a los medios de comunicación el lunes 13 de octubre de 2025.

«De hecho, ayer, como dijo Justin, hubo un pequeño problema. Pero en mi opinión, lo que dijo Justin es cierto y algo no es cierto», continuó.

Según Sumardji, la intención de Justin en realidad surgió de un alto sentido de nacionalismo, pero la forma en que lo transmitió se consideró inapropiada porque se transmitió abiertamente en las redes sociales.

«Es cierto que siente que su espíritu nacional, su patriota, es lo que está llamado a hacer… Entonces el segundo error es ¿por qué hay que transmitirlo al público?» subrayó.

Aunque el jugador holandés ha pedido disculpas, el impacto del incidente es bastante grave. Justin Hubner Finalmente lo sacaron del equipo y no fue incluido cuando la selección nacional de Indonesia se enfrentó a Irak.

Actualmente, la plantilla de Garuda se ha disuelto y los jugadores han regresado a sus respectivos clubes. El próximo parón internacional está previsto para noviembre de 2025, pero aún no hay una agenda oficial para la selección de Indonesia.

Por otro lado, este problema interno añade presión adicional al seleccionador Patrick Kluivert, que también está al límite tras no poder llevar a Indonesia al Mundial de 2026. Se dice que se discutirá una evaluación de su futuro en la reunión del PSSI Exco en un futuro próximo.