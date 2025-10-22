La honesta confesión de Rizky Ridho sobre los errores en el partido entre la selección de Indonesia e Irak

VIVA – Equipo Nacional Indonesia queda oficialmente eliminada de la Clasificación Copa del Mundo 2026 Zona asiática tras perder 0-1 ante Irak en el partido de cuarta ronda que se disputó en el estadio King Abdullah Sport City de Jeddah, el domingo 12 de octubre de 2025.

Zidane Iqbal marcó el único gol iraquí en el minuto 76 con un fuerte disparo desde fuera del área, tras aprovechar un error en la zaga indonesia. Esta derrota dejó al equipo de Garuda hundido en la última posición del Grupo B sin un solo punto en cuatro partidos.

Con estos resultados, las esperanzas de Indonesia de avanzar a la fase final del Mundial de 2026 ciertamente han desaparecido. Mientras tanto, Irak mantiene sus posibilidades de clasificarse cuando se enfrente a Arabia Saudita en el próximo partido.

Aunque perdiste, Selección Nacional de Indonesia De hecho, parecía bastante prometedor en la primera mitad. Los hombres de Patrick Kluivert parecieron valientes y dominaron el balón sobre Irak.

Se hicieron varios cambios. Rizky Ridho Regresó al equipo principal después de perderse contra Arabia Saudita, mientras que Thom Haye y Dean James aparecieron desde el inicio del partido.

En el minuto 9, Indonesia tuvo la primera oportunidad gracias a un disparo lejano de Thom Haye que se fue desviado por poco por el lado derecho de la portería iraquí. Cuatro minutos más tarde, la cuidadosa colaboración entre Haye y Mauro Zijlstra volvió a amenazar, pero el balón fue bloqueado por la línea defensiva rival.

Garuda siguió presionando en situaciones a balón parado. Un cabezazo de Zijlstra en el minuto 15 estuvo a punto de abrir el marcador, pero el balón se fue desviado. Irak respondió con un cabezazo de Sherko Kareem en el minuto 25, pero su disparo se fue por encima del larguero de Maarten Paes.

Hacia el final de la primera mitad, el tiro libre de Dean James tampoco había encontrado aún su objetivo. El empate sin goles se prolongó hasta el descanso.

Al entrar en la segunda parte, el ritmo del partido aumentó. Indonesia siguió intentando presionar, pero Irak pareció más eficiente a la hora de aprovechar las oportunidades.

El desastre llegó en el minuto 76. Los errores de coordinación en defensa hicieron que Indonesia pagara un alto precio. Rizky Ridho, que controlaba el balón por el lado derecho de la defensa, intentó realizar una maniobra individual en lugar de pasar a Maarten Paes o tirar el balón.

Irak aprovechó inmediatamente esta decisión. El balón fue capturado y Zidane Iqbal disparó con fuerza al ángulo izquierdo de la portería. Paes no pudo parar y el marcador cambió a 0-1.