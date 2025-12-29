La honesta confesión de Ole Romeny sobre la destitución de Patrick Kluivert de la selección de Indonesia

VIVA – Atacante Equipo Nacional Indonesia, Se Romenyexpresó su tristeza después Patricio Kluivert despedido oficialmente del cargo de entrenador de la escuadra de Garuda. Kluivert tuvo que terminar su trabajo antes de tiempo después de no poder llevar Selección Nacional de Indonesia avanzar al Mundial de 2026.

Lea también: Jordi Cruyff está un paso más cerca del Ajax, ¿qué pasará con él en el PSSI?



La relación entre Ole Romeny y Patrick Kluivert es bastante estrecha. Ambos llegaron a la selección nacional de Indonesia casi al mismo tiempo. Ole asumió oficialmente el estatus de ciudadano indonesio (WNI) en febrero de 2025, mientras que Kluivert fue nombrado primero. PSI como entrenador en jefe un mes antes, reemplazando a Shin Tae-yong.

El debut de Ole Romeny con la selección de Indonesia también fue inseparable del papel de Patrick Kluivert. El delantero de 25 años disputó su primer partido cuando el equipo de Garuda perdió 1-5 en la Zona Asia de Clasificación para el Mundial 2026.

Lea también: Héctor Souto convoca a 25 jugadores, la selección nacional de fútbol sala de Indonesia se centra en la Copa Asiática 2026



Bajo la dirección de Kluivert, Ole se convirtió inmediatamente en el centro de atención de la línea del frente. En sus primeras tres apariciones, el delantero del Oxford United pudo marcar tres goles. Dos de ellos fueron cruciales porque llevaron a Indonesia a una victoria por 1-0 sobre Bahrein y China.

Estas dos victorias abrieron las esperanzas de la selección de Indonesia de llegar más lejos. Sin embargo, esas esperanzas finalmente se desvanecieron en la cuarta ronda. Indonesia tuvo que sufrir dos derrotas consecutivas ante Arabia Saudita (2-3) e Irak (0-1).

Lea también: Fabio Grosso elogia hasta el cielo el terrible dúo de Tarik Muharemovic y Jay Idzes



Estos resultados hicieron que el PSSI diera pasos firmes despidiendo a Patrick Kluivert y su cuerpo técnico.

Ole Romeny admitió que estaba devastado por la decisión. Aun así, entiende que la presión que enfrenta el técnico es enorme.

«Todavía me siento triste por su despido. Pero la presión era demasiado fuerte. Entrenar a la selección nacional de Indonesia, un país con más de 280 millones de habitantes, no es un trabajo fácil», dijo Ole.