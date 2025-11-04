La honesta confesión de Nova Arianto después de que Zambia aplastara a la selección indonesia sub-17

Doha, EN VIVO – Entrenador Selección Nacional de Indonesia sub-17, Nova Ariantolamentó la actuación de su equipo en la primera parte del partido del Grupo H Mundial Sub-17 2025 en contra selección de zambiaMartes 4 de noviembre de 2926

Garuda Muda perdió 1-3 ante Zambia en el partido disputado en el campo 7 de la Aspire Academy de Doha, tras tomar ventaja gracias a un gol de Muhammad Zahaby Gholy, pero los goles fueron marcados por Abel Nyironggo y Lukonde Mwale. Todos los goles ocurrieron en la primera parte.

«A nivel mundial, si no nos atrevemos a jugar o tenemos miedo, la situación será difícil para nosotros. Porque podemos ver que hay una diferencia en el juego en la primera y en la segunda parte», dijo Nova cuando se reunió en la zona mixta.

«Y pude ver que en la segunda parte mis jugadores estaban más decididos. Y al final pudimos crear muchas oportunidades en la segunda parte», dijo.

Admitió que estaba decepcionado con los resultados obtenidos en el primer partido del Mundial Sub-17 de 2025, pero pudo valorar el arduo trabajo realizado por sus jugadores.

Duelo Selección Indonesia Sub 17 vs Zambia Sub 17 Foto : Instagram @timnasindonesia

Nova hizo varios cambios tras el descanso al dar entrada a Adi Dimas y Muhammad Algazani desde el comienzo de la segunda parte.

Luego explicó que en el cambio de ronda hizo mucho hincapié en la valentía para luchar en la cancha.

«En el vestuario dije: si los jugadores tienen miedo de estar en el campo, miedo a las colisiones, miedo a controlar el balón, entonces nuestra situación siempre estará bajo presión», dijo.

En cuanto al plan de juego, Nova consideró que se había anticipado a la velocidad de los extremos zambianos. Sin embargo, los jugadores se descuidaron y permitieron al portero indonesio encajar tres goles.

«De hecho, hubo un poco de negligencia, pero creo que es normal porque ahora estamos en el nivel de la Copa del Mundo. Y si cometemos un error en un momento, es un gol (para el oponente)», dijo el ex entrenador asistente de la selección absoluta.

La selección sub-17 de Indonesia disputará su segundo partido de la fase de grupos contra Brasil el viernes (11/7), en el mismo campo.