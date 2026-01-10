La honesta confesión de Jonatan Christie tras no poder llegar a la final del Abierto de Malasia 2026

Kuala Lumpur, VIVA – individuales masculinos de Indonesia, jonathan cristianadmitió abiertamente la debilidad de su juego tras no poder llegar a la final Abierto de Malasia 2026. El jugador de bádminton de 28 años valora la calma y la paciencia Kunlavut Vitidsarn fue el principal factor que le dificultó desarrollar su juego en el partido de semifinal.

En el partido que tuvo lugar el sábado en el Axiata Arena de Kuala Lumpur, Jonathan tuvo que admitir la superioridad del representante tailandés durante dos partidos seguidos con un marcador de 16-21, 16-21. Este resultado también acabó con las esperanzas de Jonathan de aparecer en el partido más importante del torneo BWF World Tour Super 1000.

«En primer lugar, agradezcan, gracias a Dios que no hubo heridos. Tengo que admitir que Kunlavut hoy jugó con más paciencia y tranquilidad», dijo Jonatan en el comunicado oficial de PP PBSI después del partido.

Jonathan destacó el principal problema que, según dijo, se sintió durante todo el partido: la falta de mantener el impulso. Admitió que a menudo perdía puntos fácilmente, incluso después de ganar peloteos largos y agotadores.

«Pude ganar varios peloteos largos, pero en el siguiente punto le di puntos fácilmente y muy rápidamente. Eso está bastante claro y es tarea para mí», dijo.

Esta derrota fue la segunda consecutiva para Jonatan de Kunlavut, después de perder previamente en las Finales del BWF World Tour 2025. Sin embargo, Jonatan todavía tiene una ligera ventaja en el historial de encuentros con ocho victorias frente a las siete de Kunlavut.

Aunque no pudo llegar a la final, Jonathan vio el lado positivo de su actuación durante todo el torneo. Consideró que sus logros al llegar a semifinales eran un capital importante para afrontar la agenda del próximo torneo.

«En general, hasta ahora todo va bastante bien. Sé dónde se cometieron los errores, sé dónde jugué mal y cómo debo jugar», dijo Jonathan.

También evaluó los resultados en Abierto de Malasia 2026 capaz de aumentar la motivación y la confianza en sí mismo para continuar realizando evaluaciones.

«Hasta las semifinales estuvo bastante bien, esto me ha añadido motivación y confianza. Ojalá en el futuro pueda jugar mucho mejor y los deberes que hay que hacer se puedan resolver rápidamente», afirmó.