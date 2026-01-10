La honesta confesión de Jonatan Christie: Indonesia se queda sin representante en la final del Abierto de Malasia 2026

Jacarta – Noticias sobre la confesión honesta de los solteros masculinos de Indonesia, jonathan cristian después de no poder avanzar a la final Abierto de Malasia 2026 está siendo perseguido por los lectores Deportes EN VIVO durante todo el sábado 10 de enero de 2026.

Lea también: Abierto de Malasia 2026: Fajar/Fikri parados, Indonesia sin representantes en la final



Jojo perdió en dos juegos consecutivos ante el representante de Tailandia, Kunlavut Vitidsarn 21-16, 21-16.

Otras noticias todavía de Abierto de Malasia 2026. Indonesia se confirmó sin representante en la final, después de los dobles masculinos, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto perdieron ante los representantes del anfitrión, Aaron Chia/Soh Wooi Yik con un marcador de 21-23, 18-21.

Lea también: La honesta confesión de Jonatan Christie tras no poder llegar a la final del Abierto de Malasia 2026



Aquí están las cinco noticias más populares en los canales deportivos, resumidas por VIVA:

5. Derrotado por Kunlavut, Jonatan Christie no logró avanzar a la final del Abierto de Malasia 2026

Lea también: Derrotado por Kunlavut, Jonatan Christie no logró avanzar a la final del Abierto de Malasia 2026





Individual masculino de Indonesia, Jonatan Christie

Paso individual masculino de Indonesia Jonatan Christie detenido en las semifinales del Abierto de Malasia 2026. Jonatan no logró avanzar al partido principal luego de sufrir otra derrota ante el representante tailandés, Kunlavut Vitidsarn, en un duelo que se llevó a cabo en el Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malasia, el sábado 10 de enero de 2026.

4. Sorteo del Campeonato Asiático por Equipos 2026: el equipo masculino de Indonesia se enfrenta a Malasia en la fase de grupos



Campeonato Asiático de Dobles 2026

Se prevé que el equipo de bádminton de Indonesia se enfrentará a una dura competenciat en el Campeonato Asiático de Dobles 2026 yque tendrá lugar en Qingdao, China, del 3 al 8 de febrero de 2026. Según los resultados del sorteo, la selección masculina de Indonesia está en el Grupo D junto con sus rivales tradicionales Malasia y Myanmar.

3. Ganando primero pero sin mantener el impulso, Sabar/Reza fueron eliminados en los cuartos de final del Abierto de Malasia 2026



Dobles masculinos de Indonesia Sabar Karyaman Gutama/Mohammad Reza Pahlevi Isfahani

La pareja de dobles masculino de Indonesia Sabar Karyaman Gutama y Moh Reza Pahlevi Isfahani tuvo que frenar su avance en cuartos de final Abierto de Malasia 2026. Ante el público anfitrión en el Axiata Arena de Kuala Lumpur, el jueves 9 de enero de 2026, Sabar Reza no pudo repetir su victoria cuando se enfrentó a los segundos cabezas de serie de Malasia, Aaron Chia y Soh Wooi Yik.

2. Abierto de Malasia 2026: Fajar/Fikri parados, Indonesia sin representantes en la final



Dobles masculinos de Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri

Los pasos de la pareja de dobles masculino de Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, tuvo que parar en las semifinales del Abierto de Malasia 2026. Como última esperanza de Indonesia, la pareja sexta cabeza de serie perdió ante los representantes del país anfitrión, Aaron Chia/Soh Wooi Yik, en una feroz batalla que duró 51 minutos.