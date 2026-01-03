La honesta confesión de Fabio Lefundes sobre el descenso de rendimiento del Borneo FC, ¿se ha quedado sin gasolina?

VIVA – Borneo FC está en una encrucijada. Después de liderar durante mucho tiempo la clasificación de la Superliga 2025-2026 con un rendimiento casi perfecto, la gráfica de Pesut Etam ha caído drásticamente en los últimos cuatro partidos.

Esta situación no sólo hizo que el Borneo FC perdiera su primera posición, sino que también planteó grandes dudas sobre la consistencia del equipo. Entrenador Fabio Lefundes finalmente habló, admitiendo que hubo factores cruciales que influyeron en el desempeño de sus hijos adoptivos.

La serie de resultados negativos del Borneo FC es bastante sorprendente. El equipo de Samarinda no logró ni una sola victoria en los últimos cuatro partidos de la Superliga 2025-2026. Derrota ante el Bali United (0-1) y persib Bandung (1-3), el empate ante el Persebaya (2-2) y la nueva derrota ante el Malut United (2-3) son notas que contrastan con su desempeño en este inicio de temporada.

De hecho, en la fase inicial de la competición, el Borneo FC tuvo un desempeño extraordinario. El equipo dirigido por Fabio Lefundes consiguió 11 victorias consecutivas y se mantuvo en lo más alto de la clasificación durante bastante tiempo. La estabilidad del juego y la profundidad de la plantilla son los principales puntos fuertes que hacen que Pesut Etam sea difícil de detener.

Sin embargo, esta condición está cambiando lentamente. Una serie de resultados sin ganar hizo que el Borneo FC tuviera que ceder la primera posición de la clasificación al Persib Bandung. Aunque ambos equipos han acumulado 34 puntos, Persib tiene derecho a estar en una mejor posición gracias a su ventaja cara a cara.

Ante la caída del rendimiento de su equipo, Fabio Lefundes no cerró los ojos. El técnico brasileño dijo que la tormenta de lesiones fue el principal factor que perturbó el equilibrio del juego del Borneo FC. Varios jugadores clave tuvieron que ser marginados y esto tuvo un impacto directo en los resultados en el campo.

Lefundes citó la ausencia de varios nombres importantes como Rivaldo Maicon y Baker Elhusaini. Según él, la pérdida de jugadores clave en medio de una intensa competición futbolística indonesia dificultó que el equipo mantuviera un rendimiento constante.

«También sabemos que hay varios jugadores lesionados. Este es un impacto importante para nosotros porque perdimos jugadores. Por ejemplo, perdimos a Rivaldo Maicon, Baker Elhusaini, tres jugadores importantes. Con la competición de fútbol en Indonesia, perder jugadores importantes es definitivamente difícil para nosotros», dijo Fabio Lefundes, citado en el sitio web oficial del Borneo FC el sábado 3 de enero de 2026.