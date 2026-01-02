La honesta confesión de Erling Haaland sobre pasaportes e identidad

VIVA – Erling Haaland Actualmente está atrayendo la atención del público del fútbol mundial. Esta vez no fue por su agudeza. ciudad de manchestersino más bien su confesión honesta sobre su identidad, pasaporte británico y conexión emocional con el país donde nació.

El delantero titular del Manchester City nació en Leeds, Inglaterra, el 21 de julio de 2000. En ese momento, su padre, Alf Inge Haaland, jugaba en el Leeds United en primera división. Sin embargo, el camino de la vida de Haaland cambió cuando tenía tres años. En 2004, su familia decidió mudarse a Noruega, país que más tarde marcaría su carrera e identidad futbolística.

Aunque creció jugando para la selección noruega, Haaland admite que Inglaterra no es un lugar extraño para él. De hecho, este país tiene un significado especial en su vida.

Sentirse en casa en Inglaterra

Desde que llegó al Manchester City, Haaland dijo que se sentía muy cómodo viviendo en Inglaterra. Considera su paso a la Premier League como algo que se produjo de forma natural, como si regresara a un lugar que conoce desde la infancia.

Según Haaland, los factores familiares juegan un papel importante en su cercanía a Inglaterra. Dijo que su familia tenía recuerdos felices mientras vivía allí. También se dice que su madre ama mucho Inglaterra, incluidas sus tradiciones y cultura.

Esta cercanía emocional hace que Haaland sienta que Inglaterra es como su hogar, a pesar de que pasó la mayor parte de su infancia en Noruega.

Abre tu voz sobre los pasaportes británicos

También llamó la atención la declaración de Haaland sobre la posibilidad de tener pasaporte británico. Ha dicho abiertamente que ahora puede obtener un pasaporte británico, algo que no fue posible mientras vivía en Noruega en el pasado.

Sin embargo, Haaland enfatizó que este tema nunca ha sido realmente una discusión seria, especialmente en lo que respecta a la selección nacional. Dijo que nunca se había hablado de jugar para Inglaterra porque había estado en Noruega desde el principio y se había desarrollado como jugador allí.

Esta confesión también responde a las especulaciones públicas que abundaban en las redes sociales. Haaland destacó que su identidad futbolística sigue siendo Noruega, el país que lo crió y le dio oportunidades a nivel internacional.