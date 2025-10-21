La Honesta Confesión De Alex Pastoor Después De Separarse De La Selección Nacional De Indonesia: Su Sentimiento Ya Es Muy Negativo

VIVA – Entrenador asistente Equipo Nacional Indonesia, Alex Pastorfinalmente abrió la voz después de separarse oficialmente del equipo técnico Patricio Kluivert. El técnico holandés admitió que no le sorprendió la decisión tomada por el PSSI.

Lea también: Cinco posibles rivales de la selección nacional de Indonesia en la jornada de la FIFA de noviembre de 2025



Como se sabe, el PSSI puso fin oficialmente a la colaboración con Patrick Kluivert y todos sus entrenadores, incluidos los equipos sub-23 y sub-20, el jueves (16/10/2025). La decisión se tomó mediante un mecanismo de terminación mutua o acuerdo mutuo.

Se dice que este paso es el resultado de la consideración de la dirección estratégica del desarrollo del equipo nacional en el futuro. De hecho, Kluivert y su equipo recién firmaron un contrato con una duración de dos años en enero de 2025.

Lea también: ¿PSSI Exco habla hoy sobre el nuevo entrenador de la selección nacional de Indonesia?



En declaraciones al medio holandés Rondo, Pastoor destacó que no le sorprende en absoluto la decisión. Entiende la situación que se vivió en el fútbol indonesio tras los decepcionantes resultados en las Eliminatorias. Copa del Mundo 2026.

«Llevo demasiado tiempo en el fútbol como para sorprenderme con algo como esto», dijo Pastoor.

Lea también: Iwan Bule le pide a Shin Tae-yong que regrese para dirigir la selección nacional de Indonesia: ya tienen una fuerte química



«Creo que ellos (PSSI) están trabajando en un proyecto a largo plazo, no sólo en la clasificación para la Copa del Mundo. Pero si el sentimiento se ha vuelto muy negativo, se puede imaginar cómo será el ambiente», continuó.

Selección Nacional de Indonesia Anteriormente no pudo pasar a la siguiente ronda después de perder ante Arabia Saudita e Irak en la cuarta ronda de las eliminatorias para la Copa del Mundo 2026. Esta derrota supuso un punto de inflexión que provocó una importante evaluación en el seno de la selección nacional.

Pastoor también reveló que el proceso de separación con PSSI fue rápido y sin dramas.

«Se consultaron unos días después de regresar de Jeddah y decidieron que este era el final de todo», concluyó.