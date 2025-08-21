‘La historia retorcida de Amanda Knox’ Historia real: ¿Quién es Amanda Knox?

La nueva serie dramática de Hulu, «The Twisted Tale of Amanda Knox«, Revisa la saga legal de 2007 de la estudiante universitaria estadounidense condenada injustamente por asesinar a su compañera de cuarto británica, Meredith Kercher, mientras estudiaba en el extranjero. «La historia retorcida de Amanda Knox«, Que se estrena con sus dos primeros episodios el 20 de agosto, es un drama documental de ocho episodios creado por KJ Steinberg, ejecutivo producido por Monica Lewinsky y coproducida por Knox. Protagonizada por Grace Van Patten, que reproduce Knox de sus 20 años en el pasado más reciente, la serie vuelve a contar la historia de Knox. Giuseppe de Domenico también interpreta a Raffaele Sollecito, el novio de una semana de Knox, quien también fue acusado (y condenado) por asesinar a Kercher. Francesco Acquaroli retrata a Giuliano Mignini, el fiscal italiano principal que trabajó en el caso de la vida real de Knox. Antes del estreno, aquí hay un vistazo a la verdadera historia de Amanda Knox. ¿Quién es Amanda Knox?

Amanda Knox es una autora, activista de reforma de justicia penal y la presentadora de podcast de «Hard Knox con Amanda Knox». Knox creció en un hogar de clase media con su madre y su hermana en Seattle. Después de graduarse de la Escuela Preparatoria de Seattle en 2005, Knox continuó su educación en la Universidad de Washington en Seattle y estudió escritura creativa, alemana e italiana, por El guardián.

Como le dijeron sus padres The Seattle TimesKnox trabajó tres empleos como estudiante universitario para ahorrar $ 10,000 para estudiar durante un año en el extranjero en Perugia, Italia, durante su tercer año.

En 2007, la estudiante universitaria de los entonces 20 años se convirtió en un nombre familiar cuando fue acusada de asesinar a Kercher, su compañera de cuarto y compañera de intercambio británico.

Su caso se convirtió en un viaje de años con el sistema de justicia italiana. Knox enfrentó varios juicios y pasó cuatro años en una prisión italiana después de ser condenado injustamente.

Knox finalmente fue absuelto de todos los cargos de asesinato. Sin embargo, en 2024, un tribunal italiano confirmó su condena por el ex jefe calumniante Patrick Lumumba cuando lo acusó falsamente del asesinato de Kercher, por CNN.

¿De qué fue acusada de Amanda Knox?



Knox se quedó en Italia después de que la policía descubriera el cuerpo de Kercher en su apartamento compartido. Kercher había sido agredido sexualmente y apuñalado varias veces. Después de descubrir su cuerpo, Knox fue detenido por la policía italiana para interrogarlo y fue interrogado durante 53 horas sin asesoramiento legal presente.

Knox recordó que el interrogatorio fue «Chaos total», según un 2016 ABC News entrevista.

«Fui golpeado en la parte posterior de la cabeza, me gritaron. La policía entraba y salía de la habitación, diciéndome que era un mentiroso. Era el caos. Era un caos absoluto».

Después de su interrogatorio, Knox firmó una confesión que acusó falsamente a su jefe Lumumba y la puso a la vanguardia de la escena del crimen. De acuerdo a BBCMás tarde, Knox dijo que implicó a Lumumba bajo interrogatorio coercitivo por parte de la policía italiana.

Knox fue acusado de asesinato junto a su entonces novio, Sollecito. La pareja y Lumumba fueron arrestados el 6 de noviembre de 2007 y detenidos bajo sospecha de cometer homicidio y violencia sexual. Lumumba fue liberado dos semanas después después de que su coartada fue corroborada, según Gente.

Otro sospechoso, Rudy Give, fue arrestado en Alemania y acusado del asesinato después de que se encontraron sus huellas digitales en la escena del crimen, así como su ADN encontrado dentro y en el cuerpo de Kercher, según un informe de 2007 de Línea de datos. Se le dio un juicio acelerado, separado de Knox y Sollecito, en septiembre de 2008, según BBC.

Hoy informado que fue declarado culpable de asesinato y agresión sexual y sentenciado a 30 años de prisión. Su sentencia finalmente se redujo a 16 años por el crimen. Fue liberado de la prisión en Italia en noviembre de 2021.

La violación solo sirvió 13 años después de ser liberado temprano en el buen comportamiento, por BBC. Todavía mantiene su inocencia en el asesinato de Kercher.

A pesar de la condena de Guede, los fiscales alegaron que Kercher había sido asesinado durante un desacuerdo relacionado con un juego sexual que salió mal, informó Línea de datos.

Knox y Sollecito permanecieron acusados por cargos de asesinato. Ambos pasaron dos años en prisión hasta que un jurado italiano los encontró culpables por cargos de violencia sexual y asesinato.

Knox fue sentenciado a 26 años, mientras que Sollecito recibió 25 después de su primer juicio.

¿Qué pasó con la convicción de Amanda Knox?

Knox se sometió a tres juicios por el asesinato y la agresión sexual de Kercher. Durante el segundo juicio en Italia en 2011, Knox y Sollecito apelaron sus condenas, después de lo cual fueron absueltos y liberados. Después de haber pasado cuatro años en prisión, Knox regresó a los Estados Unidos, donde enfrentó aún más atención de los medios y escrutinio público.

En 2013, la absolución de Knox fue revocada por el Tribunal de Casación de Italia y se le otorgó un nuevo juicio por el asesinato de Kercher, por Noticias de NBC. Después de ser reconvista, ella permaneció en los Estados Unidos a medida que se desarrollaba el nuevo juicio. Knox fue sentenciado en ausencia a 28 ½ años de prisión, mientras que Sollecito fue sentenciado a 25 años.

Las condenas por asesinato de Knox y Sollecito fueron revocadas nuevamente por el más alto tribunal de apelaciones de Italia, poniendo fin a su saga legal. Sin embargo, los tribunales confirmaron su condena por calumnia contra su antiguo jefe, en el que inicialmente fue acusada en 2009.

De acuerdo a NBC News, Fue sentenciada a tres años de prisión, pero no tendrá que cumplir tiempo de prisión adicional debido a su tiempo ya cumplido.

¿Realmente se volvió a conectar con su fiscal Giuliano Mignini?

En las recientes memorias de Knox, «Free: Mi búsqueda de significado», describió cómo finalmente formó una relación con Mignini por correo electrónico muchos años después de que fue exonerada.

Los dos desarrollaron una amistad inesperada, con Knox dando un paso más allá al regresar a Italia en 2023 para encontrarse con Mignini en persona, según Gente.

«El perdón es una consecuencia natural de darse cuenta de cuán frágil y precioso es otro humano», dijo a People. «Inmediatamente me metí en el modo de mamá, y pensé: ‘No solo te estoy perdonando. Te estoy sosteniendo. Me preocupo por ti’. Y eso cambió todo «.

Knox también se reunió con su ex novio, Sollecito, casi 15 años después, después de su condena, por El Daily Mail.

¿Dónde está Amanda Knox ahora?

Además de ser una figura pública, Knox continúa abogando por las personas que están encarceladas injustamente. Ella ha escrito dos libros sobre su viaje y experiencias de vida en «Waiting to Be Heard» (2013) y «Free: My Search of Significado» (2025).

Según ella sitio web oficialKnox está involucrado con múltiples organizaciones de reforma de justicia penal, incluido el Proyecto Frederick Douglass para Justice y The Innocence Center.

Knox participó en el documental de Netflix 2016 sobre sus batallas legales tituladas «Amanda Knox».

En 2018, Gente informó que se casó con la autora y presentadora de podcast «Labyrinths» Christopher Robinson. La pareja dio la bienvenida a su hija Eureka Muse Knox-Robinson en 2021 y su hijo, Echo Knox-Robinson, en 2023.