La historia icónica del adolescente de la década de 2000

VIVA – Después de increíble, la audiencia en el ámbito internacional a través de Busan International Película Festival (BIFF) 2025 En Corea del Sur, la película Rangga y Cinta se preparan para tocar los corazones del público en Indonesia. La película que es una adaptación de la obra maestra del cine adolescente, ¿qué pasa con el amor? Esto está programado para emitirse simultáneamente en los cines de Indonesia a partir del 2 de octubre de 2025.

Leer también: La canción de Thia Ryna es cancelada por otras películas, aparentemente un compañero con la banda sonora de la película que quiero mover



La película producida por Miles Films es el resultado de una colaboración ordenada de famosos cineastas. Riri Riza se alineó como directora, mientras que la silla de productor fue llena por el trío experimentado: Mira Lesmana, Nicholas Saputra y Toto Prasetyanto. El escenario en sí fue reescrito por Mira Lesmana con Titien Wattimena, prometiendo una nueva narrativa pero aún respeta la herencia de la historia original.

Sinopsis y rangos

Leer también: Prepárese para reír y la piel de gallina al mismo tiempo a través de las películas ‘Horror de miedo de Scary »



«Rangga & Cinta» tomó los antecedentes de Yakarta en 2001, capturando los primeros matices auténticos del milenio desde el estilo de vida hasta la música adolescente en ese momento. Historia centrada en el amor (interpretada por Harleyava Principy), un estudiante de secundaria que es popular y tiene una vida que se ve perfecta. Sin embargo, todo cambió cuando Rangga (El Putra Sarira), un tipo misterioso, entró en su mundo.

Inicialmente dominada por la molestia, la sensación de amor lentamente se volvió curiosa. Comenzó a preocuparse, dividido entre lealtad al mundo de la colorida amistad con nuevos sentimientos que crecieron para Rangga. El clímax emocional ocurre cuando un evento sucede a uno de sus amigos, obligando al amor a tomar decisiones cruciales: elegir entre amigos que siempre lo apoyan o abrazan su primer amor.

Leer también: Santri Film Festival 2025, vino G Bastian: El cine puede ser un medio educativo



La película también cuenta con el apoyo de las filas del talentoso elenco joven, incluida Jasmine Nadya como Alya, Kyandra Sembel como Maura, Katyana Mawira como Milly, Daniella Tumiwa como Karmen, Rafly Altama como Mamet y Rafi Sudirman como Borne.

Explorar la profundidad de la emocional y el espíritu de la colaboración

Esta película promete más que solo nostalgia. La directora Riri Riza expresó su ambición de hacer de esta película una celebración de varias formas de amor.

«Para mí, Rangga & Love es más que una historia adolescente. Este es un espacio para celebrar el amor en muchas formas, ya sea entre parejas, familiares, amigos, incluso amor por ti mismo. Cuando trabaja en esta película, quiero que cada audiencia sienta la profundidad emocional del personaje y encuentre piezas de su propia historia», dijo la directora Riri Riza.

Por otro lado, la productora Mira Lesmana destacó el trabajo duro y la dedicación del equipo detrás de escena. Hizo hincapié en que esta película es una manifestación del espíritu de una fuerte colaboración.

«El viaje hace que Rangga & Cinta sea una experiencia larga y conmovedora. Cientos de tripulaciones y jugadores dan una dedicación extraordinaria para realizar esta película. Cada detalle, historias, imágenes, música, nacido de una sólida cooperación. Esperamos que la audiencia pueda sentir la energía y la sinceridad en la pantalla grande», dijo Mira Lesmana.

Con la combinación de historias icónicas, matices auténticos de la década de 2000 y la profundidad emocional, se proyecta que Rangga & Love es un reloj obligatorio que es relevante y toca los corazones de la generación cruzada de la audiencia en Indonesia.