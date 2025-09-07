La historia detrás de su legado

Getty

El Mets de Nueva York Perdió más que un ex patrón hoy. Davey JohnsonEl gerente que guió la franquicia a su campeonato más famoso en 1986, ha muerto a los 82. Su fallecimiento cierra el libro en una de las carreras más fascinantes del béisbol. Uno que combinó arrogancia, controversia y un porcentaje ganador inigualable en la historia de los Mets.

El jugador que se convirtió en el último gerente de los Mets

Antes de que Johnson se convirtiera en gerente, ya era un ganador. Jugó 1,435 juegos de Grandes Ligas con el Orioles de Baltimore, Bravos de Atlanta, Filis de Filadelfiay Cachorros de Chicagorecolectando cuatro asentimientos de estrellas y tres guantes de oro. Con Baltimore, levantó el trofeo de la Serie Mundial en 1966 y 1970. Su carrera como jugador incluso se extendió en el extranjero, donde pasó dos temporadas con los gigantes de Yomiuri de Japón.

Cuando sus días de juego terminaron en 1978, Johnson perdió poco tiempo cambiando al banquillo. Contratado por los Mets para administrar su equipo Doble A en 1981, mostró suficiente promesa de que tres años después, estaba a cargo del club de grandes ligas. Los resultados fueron instantáneos. Los Mets de Johnson ganaron 90 o más juegos en cada una de sus primeras cinco temporadas, convirtiendo a Queens en el centro del universo del béisbol.

El año decisivo llegó en 1986. Johnson declaró audazmente en los entrenamientos de primavera que los Mets no solo ganarían, sino que dominarían «. Tenía razón. Nueva York irrumpió en un récord de 108–54, sobrevivió al Astros de Houston en un dramático NLCS, y derrotó al Medias Rojas de Boston en una Serie Mundial de siete juegos que permanece grabada en la historia del béisbol.

Para cuando su mandato terminó en 1990, Johnson había acumulado 595 victorias, la mayoría por cualquier gerente de los Mets, y consolidó un porcentaje ganador de .588, el mejor en la historia de la franquicia. Más tarde fue consagrado en el Salón de la Fama del equipo.

Arrogancia, éxito y una carrera más allá de Queens

El impacto de Johnson fue mucho más allá del banquillo de los Mets. Conocido por su confianza y lengua afilada, a menudo parecía hecha a medida para las personalidades salvajes de la casa club de los Mets de los años ochenta. Ex ejecutivo de relaciones públicas del equipo Jay Horowitz Recordó la arrogancia de Johnson, señalando cómo le dijo a los periodistas el primer día: «¿Por qué le tomó a Frank Cashen tanto tiempo contratarme?» Ese borde continuó, ya que constantemente estableció expectativas audaces y las conoció.

Después de Nueva York, Johnson continuó ganando. Lideró el Reds de CincinnatiOrioles de Baltimore, y Dodgers de Los ÁngelesCapturar títulos de división y guiar a Baltimore a los ALCS de 1996. Incluso subió al escenario global, administrando al equipo de EE. UU. A una medalla de oro en el Copa Mundial de Béisbol 2007 y medallas de bronce tanto en los Juegos Olímpicos de 2008 como en 2009 World Baseball Classic.

Más tarde, encontró un hogar en Washington, donde ayudó a transformar el Nacionales en contendientes. Su equipo de 2012 ganó 98 juegos, el más en la historia de la franquicia, y Johnson reclamó su segundo premio al Gerente del Año. Sorprendentemente, se convirtió en uno de los únicos siete gerentes en ganar el honor en las ligas estadounidenses y nacionales.

En total, los 1.372 gerenciales de Johnson gana Rango 33 de todos los tiempos. Su impacto abarcó generaciones, desde los años de gloria de los Orioles hasta el inolvidable triunfo de 1986 de los Mets, y en el aumento de los nacionales como una potencia moderna.

Davey Johnson deja más que números. Deja atrás el recuerdo de un gerente que encarnaba la arrogancia, dijo su mente y le dio a los Mets su último campeonato. Para los fanáticos en Queens, su muerte marca el final de una era, pero también un recordatorio de que su lugar en la tradición de los Mets nunca será olvidado.