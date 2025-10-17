La historia detrás de Nusakambangan, la prisión más aterradora de Indonesia

VIVA – Páginas Nusakambangan Actualmente está en el foco de atención luego de que el artista Ammar Zoni fuera trasladado a este lugar junto con otros cinco presos que tenían estatus de alto riesgo. Como se sabe, el caso Ammar Zoni comenzó con la revelación de tráfico de drogas en el centro de detención de Salemba, en el centro de Yakarta, en enero de 2025. Conocido como el lugar de exilio más peligroso, ¿cómo es la historia? Prisión de Nusakambangan? Lea la explicación completa a continuación.

Lea también: Deddy Corbuzier se sorprendió de que los ojos de Ammar Zoni estuvieran cerrados cuando fue a Nusakambangan, ¿había algo extraño?



La isla Nusakambangan, que se encuentra en Cilacap Regency, Java Central, puede verse hermosa cuando se ve desde la distancia. Pero detrás de los árboles verdes y la tranquilidad natural, esta isla esconde una historia oscura y tensa. Desde principios del siglo XX, Nusakambangan es conocida como la «isla prisión», donde estaban exiliados los presos más peligrosos de Indonesia.

La larga historia de la Institución Correccional de Nusakambangan (Lapas) comenzó durante el período colonial holandés. Construida en 1908, esta prisión fue diseñada específicamente para retener a delincuentes graves y presos políticos, según informó Entre. Hasta ahora, Nusakambangan se ha convertido en un símbolo de castigo, aislamiento y rigor legal en Indonesia.

Lea también: Ammar Zoni internado en una prisión de máxima seguridad en Nusakambangan, ¿qué es?



La Isla Prohibida es símbolo de castigo

Durante el dominio colonial holandés, alrededor de 1905, Nusakambangan fue designado área cerrada y utilizada como vertedero de criminales peligrosos. Luego, los holandeses construyeron varios complejos penitenciarios en esta isla, con un alto sistema de seguridad y ubicados lejos de las zonas residenciales.

Lea también: Datos sobre el recorrido del caso de Ammar Zoni hasta su traslado a la prisión de Nusakambangan



Después de la independencia de Indonesia, la función de esta isla no cambió mucho. El gobierno continúa utilizándolo como lugar de exilio para prisioneros que se considera que representan una amenaza potencial para la seguridad del Estado, incluidos los presos políticos de la era del presidente Suharto, especialmente aquellos sospechosos de estar involucrados con el Partido Comunista de Indonesia (PKI).

Muchos de ellos están detenidos sin juicio y viven en condiciones muy pobres. Algunos incluso murieron de hambre y enfermedades, lo que convirtió a esta isla en un testigo silencioso del lado oscuro de la historia de la nación.

Prisión de seguridad súper estricta

A Nusakambangan a menudo se la conoce como la «Isla de la Muerte» debido a su extraordinariamente alto nivel de seguridad y su condición de lugar de ejecución de convictos. Para ingresar a esta isla, hay que cruzar desde el puerto de Wijayapura en Cilacap utilizando un ferry especial destinado únicamente a oficiales y prisioneros.