La historia del presidente del KPK no quería el OTT del Regente del Este de Kolaka cuando el Rakernas Nasdem

Yakarta, Viva – Presidente de la Comisión de Erradicación de la Corrupción (KPK) Setyo Budiyanto declaró que la institución interreligiosa no quería llevar a cabo una operación de captura a mano (Ot) a Regente East KolakaSoutheast Sulawesi, Abdul Azis, cuando el partido Nasdem Rakernas tuvo lugar en Makassar, South Sulawesi.

«Aunque sabemos que, de hecho, el jueves (7 de agosto de 2025, ed.) La actividad aún no ha comenzado, el proceso solo se lleva a cabo, por lo que tal vez un tipo de registro y otros. Tampoco queremos ingresar allí para anticipar otros asuntos», explicó Setyo en la reunión de trabajo de la Cámara de Representantes III con el KPK en el Complejo de Parlamento, Senaya, Jakarta.

Koltim Regent Abdul Azis Foto : Antar/Lart Ode Deden Ode A

Mientras tanto, Setyo explicó que al principio el KPK recibió información del público sobre la presunta corrupción en el Proyecto de Construcción del Hospital General Regional en Regencia East Kolaka.

Esa información, dijo, fue procesada durante un largo período de tiempo por el KPK.

«Examinamos esta información, examinamos la certeza y la precisión, de modo que a partir de ahí publicamos una orden firmada por el liderazgo», dijo.

Después de eso, dijo que el KPK llevó a cabo una serie de actividades como aprovechar actividades de campo como en Yakarta y Kendari, el sureste de Sulawesi, para encontrar pruebas precisas.

«La acción que tomamos en ese momento ciertamente pidió información. Luego, además de pedir información, también hemos tenido evidencia en forma de dinero», dijo.

Explicó que el KPK luego recibió información de que el dinero se le daría a alguien que era jefe regional o organizador estatal, de modo que el equipo se había preparado para arrestar a Abdul Azis.

«En ese momento, la posición del equipo consideraba a la persona preocupada en ese lugar, o aún alrededor de la isla, o en la provincia, pero aparentemente la persona en cuestión había abandonado el lugar y estaba en otro lugar», dijo.

Según Setyo, el equipo de KPK se dio cuenta de que Abdul Azis había abandonado el sureste de Sulawesi para ir a Makassar, monitoreando así el movimiento en cuestión. Luego, el equipo se mudó a Makassar y estimó llegar el jueves (7/8) por la noche.

«Una pequeña noche acaban de llegar. Incluso entonces todavía hay informes sobre posiciones, actividades, formas de actuar, etc., y para evitar cosas que son contraproducentes», explicó.

También dijo que el equipo de KPK se coordinó con los agentes de la ley locales para solicitar apoyo para hacer formas cooperativas, o no interfirió con el proceso Nasdem Rakernas.

Setyo explicó que el movimiento se llevó a cabo con la esperanza de que Abdul Azis cooperara al llegar a conocer al equipo de KPK.

«Sin embargo, porque no vinimos después de esperar, finalmente fuimos a su casa», dijo.

Se sabe que Abdul Azis fue traído por el KPK de Makassar al edificio Red and White KPK, Yakarta, el 8 de agosto de 2025. Llegó al edificio Red and White KPK a las 16:23 WIB.

El 9 de agosto de 2025, el KPK nombró a Abdul Azis como uno de los cinco sospechosos en el presunto caso de corrupción en el Proyecto de Construcción del Hospital General Regional en el Regency East Kolaka. (Hormiga)