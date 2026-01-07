La historia del Ministro de Agricultura Amran que experimentó vértigo y ácido gástrico protegiendo el objetivo de autosuficiencia alimentaria de Prabowo

Jacarta – Ministro de Agricultura Andi amrán Sulaimán destacó su compromiso con la guardia autosuficiente Rice es el objetivo del presidente Prabowo Subianto. Esto se sigue haciendo a pesar de la experiencia. vértigoporque la responsabilidad del Estado es más importante para la seguridad alimentaria nacional sostenible.

Amran dijo que acelerar el objetivo de autosuficiencia de cuatro años a tres o un año era un gran desafío. Esto fue respondido consistentemente por las filas del Ministerio de Agricultura y las partes interesadas de todos los sectores nacionales.

«Cuando (la meta de autosuficiencia en arroz) llegó a un año, gracias a Dios teníamos vértigo, estábamos ácido del estómago«Hoy estamos empezando a recuperarnos», dijo el Ministro de Agricultura Amran en el Anuncio de Gran Cosecha y Autosuficiencia Alimentaria realizado por el Presidente de la República de Indonesia, al que asistieron 5.000 agricultores/trabajadores de extensión fuera de línea y dos millones de agricultores en línea en Karawang, Java Occidental, el miércoles 7 de enero de 2026.

Destacó que el éxito no es un trabajo individual, sino una fuerte colaboración entre ministerios, incluido el apoyo del Presidente y la sinergia en los sectores de alimentación, pesca y agricultura en el campo, que están integrados y orientados hacia resultados nacionales reales.

«No trabajamos solos. Si estuviéramos solos, definitivamente no habría logrado lo que vemos hoy. Anteriormente, el señor (Presidente Prabowo) prometió cuatro años, luego cambió a tres años, luego a un año», explicó Amran.

A pesar de enfrentar vértigo y acidez estomacal, Amran afirmó que su estado de salud se estaba recuperando gradualmente, gracias al espíritu de trabajo en equipo y al sólido apoyo intersectorial del gobierno para mantener el ritmo de aceleración del programa alimentario nacional prioritario.

Al anuncio de la Autosuficiencia Alimentaria realizado por el Presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, también asistieron el Ministro Coordinador de Alimentación, Zulkifli Hasan, el Ministro de Comercio, Budi Santoso, la Ministra de Asuntos Marítimos y Pesca, Sakti Wahyu Trenggono, y el Ministro de Asuntos Agrarios y Planificación Espacial/Jefe de la Agencia Nacional de Tierras (ATR/BPN), Nusron Wahid.

Además, el Ministro del Interior (Mendagri), Tito Karnavian, el Ministro de Defensa, Sjafrie Sjamsoeddin; Presidente de la Comisión IV de la Cámara de Representantes, Siti Hediati Hariyadi o conocido familiarmente como Titiek Soeharto, Jefe de la Policía Nacional, General de Policía Listyo Sigit Prabowo, Fiscal General ST Burhanuddin.

Luego también asistieron varios gobernadores, incluido el gobernador de Java Occidental, Dedi Mulyadi, y otros funcionarios.