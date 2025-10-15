La historia del jefe de Uniqlo sobre la pérdida de billones en la expansión empresarial en Inglaterra y China y finalmente obteniendo ganancias

Jacarta – presidente y Director ejecutivo Fast Retailing, la empresa matriz de la marca de ropa UniqloTadashi Yanai reveló una serie de fallas y la experiencia de la marca en expansión. negocio. De esta manera, la empresa minorista de ropa que lidera es la tercera más grande del mundo.

Estas experiencias incluyen pérdidas en mercado Inglés Y Porcelanaademás de colaborar con diseñadores líderes a nivel mundial. Tadashi enfatizó que para fortalecer la cobertura empresarial global es necesario aprender de los fracasos.

Tadashi dijo que al expandirse al mercado del Reino Unido, la compañía experimentó pérdidas de hasta 120 millones de dólares o alrededor de Rp. 1,9 billones, porque no se centró en la apertura de puntos de venta.

«Instalamos 21 puntos de venta y terminamos cerrando 16 de ellos», dijo Tadashi en la Conferencia Global de CEO de Forbes en Yakarta, el miércoles 15 de octubre de 2025.

Ropa apilada estilo Uniqlo

La próxima experiencia proviene del mercado chino. Antes de disfrutar del éxito en el mercado del país, dijo que su empresa había fracasado porque vendía ropa a precios bajos. De hecho, desde la perspectiva de la sociedad china, el precio de los bienes determina la calidad.

«Comenzamos a ofrecer ropa barata», dijo.

«Pero eso fue un error. Porque los chinos siempre creen que el precio refleja la calidad», dijo Tadashi nuevamente.

De este fracaso, dijo, aprendió a tener éxito, por lo que logró expandirse a Corea, Indonesia, Vietnam y Singapur.

Además, también colaboró ​​con la diseñadora de fama mundial Jill Sander, lo que logró que las ventas de sus productos fueran un éxito.

Citando la página oficial de Fast Retailing, Uniqlo International en el período de septiembre de 2024 a agosto de 2025 obtuvo ingresos de 1,9102 billones de yenes o alrededor de 210 billones de IDR. Esta cifra aumentó un 11,6 por ciento respecto al mismo período del año anterior, con beneficios empresariales que alcanzaron los 305,3 mil millones de yenes o 33 billones de IDR. (Hormiga)