La historia del jefe de la aldea de South Manggarai y su conductor se convirtieron en víctimas de los manifestantes en Slipi

Yakarta, Viva – Lana South Manggarai, Tebet, South Yakarta, Muhammad Sidik y su conductor, Asep Yudiana se convirtió en víctimas manifestantes En Jalan KS Tubun, SlipiWest Yakarta, el lunes por la noche, 25 de agosto a las 18:30 WIB.

«Sí, es cierto que el incidente», dijo el martes Tebet Dyan Airlangga Sub -District cuando se confirma en Yakarta el martes.

Dyan dijo que en este momento la condición de la Lurah se confirmó segura y saludable después de la paliza. El agrupamiento de la masa es un manifestante o manifestantes frente al edificio DPR/MPR/DPD RI.

Los estudiantes vienen al DPR para una manifestación para que se cierren las carreteras de peaje en la ciudad.

Con respecto al plan para hacer informes a la policía, su partido todavía está considerando más. «Todavía se discutirá», dijo.

Basado en la cronología recibida, en ese momento Sidik y su conductor viajaban en un vehículo oficial de placa roja que cruzó Jalan KS Tubun el lunes (8/25) a las 18:30 WIB.

La cabeza del pueblo regresó de la oficina del pueblo a su casa en Tanah Abang Dalam.

Debido al atasco de tráfico, luego tomó la iniciativa de tomar un atajo a través de Jalan S Parman. Cuando llegó a la rotonda de Slipi, las masas parecían venir y provocar que el auto era «móvil Miembro de DPR «.

En aras de evitar los berrinches de las masas, continuó conduciendo el automóvil, pero se sospechaba que las masas fueron provocadas cada vez más intensas.

«Le pedí al conductor que continuara, pero las masas continuaron poniéndose al día mientras rompían el parabrisas», dijo Sidik.

De hecho, el conductor se estrelló contra un carrito de Siomay frente a un hotel en el área de Slipi. Pero las masas persiguieron cada vez más hasta que finalmente el automóvil se detuvo porque se estrelló contra una motocicleta.

Al final, el conductor le pidió a Sidik que saliera del automóvil por seguridad. Sidik, que salió, afirmó ser de la aldea, pero las masas continuaron golpeándolo.

No solo eso, resulta que el conductor también experimentó lo mismo. Ambos corrieron a un callejón para salvarse.

En cuanto al incidente, la Lurah sufrió una pérdida, a saber, el automóvil oficial fue destruido, dos teléfonos celulares para RP. 25 millones, billeteras y artículos privados que se perdieron en el automóvil.

Ahora, la condición de la Lurah y el conductor sobrevivieron pero sufrieron moretones, contusiones y ampollas en los ojos, la cara, el cuerpo a las piernas debido a los golpes con objetos contundentes. (Hormiga)