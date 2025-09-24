La historia del hijo de Bill Gates sigue los pasos de su padre, haciendo una nueva startup que recaudó RP132 mil millones en solo 3 semanas

Yakarta, Viva -En en medio del surgimiento de la innovación del comercio electrónico, puesta en marcha La última moda logró robar la atención del público gracias al enfoque moderno en el estilo de la generación Z. Phia, la aplicación de compra establecida por Phoebe Gateshija Bill GatesCon su compañera de cuarto en Stanford, Sophia Kianni, ahora está en el centro de atención.

Esta aplicación está aquí para facilitar que los usuarios comparen los productos de moda rápidamente, tanto a través de teléfonos móviles como a los navegadores, que las compañías llaman «Google vuelos para la moda».

Desde que se lanzó en abril de 2025, PHIA ha logrado recolectar alrededor de 500,000 usuarios activos. Su popularidad ha aumentado después del anuncio de financiación inicial de US $ 8 millones o equivalente a RP132.8 mil millones, que se recaudó con éxito en solo tres semanas y media.

Este financiamiento fue dirigido por Kleiner Perkins, con otros inversores, incluidos Kris Jenner y Hailey Bieber. «Cuando pensamos en el futuro de la moda en los próximos cinco años, todo se tratará de facilitar el acceso a cosas que anteriormente eran difíciles de alcanzar», dijo Phoebe Gates, como se cita TechCrunchMiércoles 24 de septiembre de 2025.

Phia ahora ha lanzado las últimas funciones de búsqueda que pueden explorar más de 300 millones de artículos de moda, según Kianni. «El objetivo es crear una experiencia de compra en línea fluida, donde los usuarios pueden ver todos los artículos que se compraron o buscaron anteriormente y encontrar nuevos artículos que pudieran ser interesantes», dijo Kianni.

El comienzo del viaje de Phia comenzó cuando Gates y Kianni se conocieron hace dos años. El primer producto que hicieron fue la extensión de escritorio Chrome para encontrar productos usados ​​alternativos al comprar en línea.

Sin embargo, los comentarios de los usuarios muestran que la mayoría de los jóvenes compran a través de teléfonos móviles, no de escritorio. «Decidimos ajustar nuestro enfoque», agregó Kianni.

«Las chicas a las que les gusta comprar y desplazarse generalmente lo hacen en un teléfono celular; las computadoras portátiles están más en el trabajo, pero el teléfono celular es clave», dijo Gates.

La primera capital de Phia provino de uno de los programas de emprendimiento social en Stanford. Junto con eso, Gates y Kianni se dan cuenta de que su visión requiere apoyo de capital de riesgo.

Luego, Soma Capital contactó a Kianni a través de LinkedIn y dio uno de los primeros cheques institucionales. «A partir de ahí, nos presentaron a muchas personas extraordinarias. Hicimos un alcance en frío mientras obtuvimos otra conexión para ayudar al desarrollo», explicó Kianni.

La financiación de Phia atrajo a varios inversores conocidos, incluidos Michael Rubin, Sara Blakely y Sheryl Sandberg.

La estrategia de marketing de PHIA es típica de la Generación Z, que depende del contenido orgánico dirigido por el fundador públicamente. Gates y Kianni están abiertos con experimentos, solicitando comentarios directos de los usuarios, utilizando las redes sociales para reclutar talentos y buscar diseñadores, y utilizar CHATGPT para campañas virales.

Además, su podcast The Burnouts, que también se lanzó en abril de 2025, ayudó a dirigir la atención a Phia. «Este podcast nos permite ‘código abierto’ en la construcción de empresas, compartiendo desafíos y errores, inspirando así a otros posibles empresarios», dijo Kianni.

Gates y Kianni planean usar nuevos fondos para expandir el equipo, que actualmente consta de 12 personas, con reclutamiento a través de las redes sociales. «Incluso espero que algún día pueda traer un agente de compras personal que esté conectado al calendario del usuario, dar consejos cuándo comprar, vender o almacenar productos», dijo Gates.