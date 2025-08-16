La historia del gobernador Koster es atraída por RP. 100 billones si permites casinos en Bali

Denpasar, Viva – Gobernador Bali Wayan Koster afirmado para rechazar el desarrollo de compañías legales de juego casino Aunque puede atraer una ganancia de Rp 100 billones.

«Me atraen (prometido algo que persuadió), si hay un casino en Bali, puede obtener inmediatamente Rp 100 billones», dijo Koster en el lanzamiento del Comité de Turistas Extranjeros para Servicios de Turismo Extranjeros en Denpasar el sábado.

Dijo que el rechazo de la existencia de casinos porque el turismo de Bali es el turismo cultural, y el turismo en sí es el futuro de Bali, incluso hoy en día, el 60 por ciento de la economía de Bali proviene del sector turístico.



Gobernador de Bali Wayan Koster Foto : Viva.co.id/maha live (Bali)

Por lo tanto, el gobierno provincial de Bali alienta a proteger el turismo con un principio sólido y fácil, no fácilmente seducido para construir algo que sea contrario a la cultura.

Koster recordó que hasta ahora para el turismo cultural, Bali aún no tiene un rival. Al ejecutar un negocio de casino significa que Bali solo quiere competir con otros países.

«El número es bueno en RP 100 billones, pero una vez que nos equivocamos al erosionar la cultura balinesa, dejando nuestra base cultural para el turismo, podemos perder más de Rp 100 billones y amenazaremos el futuro de Bali», dijo.

«El turismo cultural de Bali es solo uno en el mundo, así que si no hay rival», dijo.

El gobierno provincial de Bali en el futuro continuará aprovechando las oportunidades de turismo basadas en la cultura, no y mucho menos desarrollar la compañía de juegos de juego, dijo, enfatizó.

«Allí, así que si es en el futuro, alguien nunca será sacudido sobre esta cultura, una vez que nos equivocemos, muy peligroso para el futuro de Bali», dijo Wayan Koster.

Koster dijo que se registró a lo largo de enero-julio de 2025 al depender del turismo cultural, el número de visitas turísticas extranjeras tocó 4 millones de visitas, luego el 1-13 de agosto aumentó en 300 mil, lo que significa que la visita total fue de más de 4.3 millones.

Él predice que con septiembre y octubre ingresando a las visitas turísticas de baja temporada y luego saltó nuevamente en noviembre y diciembre, se estima que el número de turistas este año penetra a 7.2 millones de visitas.

«Increíble el aumento, por lo tanto, necesitamos un buen gobierno y anticipamos problemas que surjan relacionados con el impacto en el turismo», dijo. (Hormiga)