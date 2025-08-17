La historia del esposo MPOK es un bebé gemelo quisquilloso, simplemente dejó de llorar después de estar apegada a la ropa de su esposa.

VIVA – La industria del entretenimiento en la patria vuelve a afligirse por la muerte de la comediante y presentadora Nina Carolina alias MPOK ALPA El viernes 15 de agosto de 2025. Después de las alpas, muchos públicos eran comprensivos, especialmente para los hijos de MPOK, especialmente con los bebés gemelos Raffa y Raffi.

A la edad de solo 10 meses, los gemelos deben perder la cifra de la madre para siempre. Aji Darmaji reveló que el bebé gemelo era quisquilloso como si supiera que la madre se había ido el viernes pasado.

«Anoche continuó un poco quisquilloso», dijo Aji, según la intensa investigación YouTube.

Al encontrar a sus bebés gemelos quisquillosos, Aji se le dio una sugerencia de poner a su bebé en la última ropa usada por su difunta esposa. Cuando se adjuntó a la camisa, dijo Aji el bebé gemelo, Raffa y Raffi inmediatamente en silencio.

«Si la palabra, la gente solía estar ‘donde la ropa de la madre, pegársela. ¿Dónde está la última ropa que la madre solía quedarse’ realmente dejó de llorar», dijo.

Sin embargo, el corazón de Aji tuvo que ser roto nuevamente, el artículo del sábado que sus bebés gemelos tenían diarrea hasta que finalmente tuvo que ser llevado a la sala de emergencias del hospital para su examen.

«Dejar de llorar resulta ser diarrea, ahora nuevamente llevado al hospital», dijo.

Mientras tanto, cuando se le preguntó sobre el destino de sus hijos que deben perder a su madre. El mismo Aji se sintió triste, esperaba poder cuidar a sus cuatro hijos, así como lo que su difunta esposa había hecho hasta ahora.

«No puedo tener el corazón de cómo es que la madre no está allí. Madre solo cuida a 10 hijos, pero un padre es difícil. Rezo ‘Oh Dios, espero poder cuidar a 4 hijos’. Rezo así. Su madre, Alamarhum es realmente genial, puede mientras trabaja todavía mirando, durmiendo con él.

Relacionado con su bebé gemelo que solo tiene 10 meses. Aji afirmó que recibió ayuda del cuidador y sus hermanos para cuidar a sus bebés gemelos.

«Como padre, debemos organizar lo más bien posible. Hay un Raffi-Raffi, pedimos ayuda para cuidarlo, pero no estar separados de nuestra supervisión. Todavía hay un MPOK ALPA, que todavía está considerando, todavía hay parientes, todavía hay hermano que todavía controlo.