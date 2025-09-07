La historia del cineasta ghaniano Chris Hesse

«Los ojos de Ghana«Hace un comienzo bastante literal en su historia. El primer cuadro de la película es de los ojos de su protagonista. Es Chris Hesse, un cineasta ghanés en sus 90. Ha visto que sus ojos revisan y recibe la noticia de que perderá su vista. Sin embargo, la película está preocupada por su metafórica y no sus verdaderos; con su trabajo, no su salud. Cine de la salud. Un victoria de Oscar, una victoria de Oscar, un breve para su breve. Reverencia tanto a Hesse como a la importancia del cine en un tributo atractivo a un hombre en su último capítulo de la vida que ha sido ignorado durante décadas.

En las décadas de 1950 y 1960, Hesse sirvió como camarógrafo personal de Kwame Nkrumah, el primer líder de Ghana y una figura inspiradora en la búsqueda de independencia de las naciones africanas. Nkrumah dirigió la lucha por la independencia de Ghana e inspiró a muchos al pedir «Estados Unidos para África» ​​que haría del continente una superpotencia. También creía en el poder del cine y quería aprovecharlo de la forma en que Estados Unidos usó Hollywood para influir en la cultura mundial.

Hesse siempre estaba a su lado, llevaba una cámara y fotografiaba al primer ministro. Lo escoltó en sus viajes por el mundo y en sus manifestaciones en casa. Cuando Nkrumah fue depuesto, todas estas películas fueron destruidas por sus sucesores, que querían borrar toda evidencia de su gobierno. Afortunadamente, los negativos se almacenaron lejos en Londres. Hesse está en una búsqueda para que los restauren y se muestren en Ghana. Una estudiante suya que también es cineasta por derecho propio, Anita Afonu, se convierte en el aliado de Hesse. A través de sus entrevistas en la cámara, la pasión y la reverencia por el cine aparecen claramente, lo que hace que la película sea un himno conmovedor al poder de la forma de arte y a las personas detrás de ella.

También en la cámara está Edmond Addo, el propietario de un cine al aire libre en Accra. Afonu espera evaluar el trabajo de Hesse allí. A través de su testimonio y recuerdos, los cineastas agregan una nota conmovedora sobre la grandeza y el atractivo único que el cine tuvo décadas, un estatus que desde entonces se ha diluido con la proliferación de otros medios de entretenimiento. Los mejores pasajes de la película ocurren cuando vuelve a llamar a la nostalgia del cine como un arte venerado.

Además, la presentación de la relación entre Hesse y Nkrumah es intrigante. Uno tenía el máximo acceso y el otro tenía el máximo poder. Desarrollaron su propio idioma: Nkrumah usó un palo para caminar a pesar de que no lo necesitaba, para indicarle a Hesse qué quería que disparara. Hesse creía en Nkrumah y particularmente en su sueño de un África unida, algo que todavía lleva consigo hoy.

Afonu se convierte en la voz de una generación diferente, una que ve a Nkrumah como el dictador en el que se convirtió. La película llama a Nkrumah como un dictador, pero nunca cuestiona si la documentación de Hesse sobre su regla era similar a la propaganda, ya que todo estaba en sus propios términos. «The Eyes of Ghana» muestra poco de las imágenes de Hesse, lo cual es comprensible ya que la mayoría aún no ha sido restaurado. Documentar ese tiempo de un joven África independiente es ciertamente un esfuerzo digno, a pesar de que la película nunca discute los méritos artísticos y morales de estos documentales.

Hesse sigue siendo un protagonista fascinante de principio a fin. Su gentil forma de hablar invita a la audiencia a relajarse y escuchar, como si estuvieran escuchando a un pariente mayor favorito contarles de los viejos tiempos. Su relación con Afonu lleva a través de la narrativa de la película. Su creencia compartida en la importancia del cine atraviesa la pantalla, infligiendo contagiosamente a los que miran, alcanzando un tono esperanzador para apreciar y admirar que también evita que la película parezca seria e ingenua.

En 2025, es inconcepta escuchar a Hesse hablar de su esperanza de que el sueño de Nkrumah de un África unida se convierta en realidad. Con un genocidio en el Congo y la Guerra, el hambre y el clima étnico en Sudán, para citar solo dos de los conflictos que ocurren actualmente en África, ese sueño parece imposible. Sin embargo, la condena de buen carácter de Hesse y la manera atractiva en los que lo enmarcan casi lo hacen casi creíble.