La historia del arrepentimiento del jugador más caro de África que canceló su fichaje por el Arsenal porque se le babeaba el salario del Manchester City

VIVA – ciudad de manchester Una vez aproveché un momento crucial cuando Arséne Wenger se negó a reclutar a los jugadores a los que apuntaba.

Esta decisión en realidad allanó el camino para que los Citizens ganaran el concurso de transferencias, a pesar de que el jugador realmente soñaba con vestir un uniforme. Arsenal.

Esta historia ocurrió durante los primeros días del ascenso del Manchester City después de la adquisición del Abu Dhabi United Group en 2008. Lento pero seguro, el club de Manchester se transformó en una nueva fuerza, incluso a menudo «secuestrando» a jugadores del Arsenal.

Nombres como Emmanuel Adebayor, Gael Clichy, Kolo Touré y Bacary Sagna ya han cruzado del Emirates Stadium al Etihad.

Con el apoyo de los abundantes fondos del jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, el City puede competir e incluso vencer a los grandes clubes en la búsqueda de jugadores. Uno de los ejemplos más claros es la contratación. Wilfried Bony en enero de 2015.

En ese momento, Bony estaba en la cima de su desempeño con Swansea City. En un período de 18 meses, el delantero de Costa de Marfil anotó 39 goles e inmediatamente llamó la atención de los clubes de élite de la Premier League. Arsenal y Manchester City son los dos principales interesados.

Sin embargo, detrás de este brillante traspaso se esconde una amarga historia para Bony. Admitió que prefería el Arsenal, pero ese sueño se vio truncado por factores económicos.

En una entrevista con Ladbrokes citada por Metro, Bony reveló la historia detrás del fallido traslado al norte de Londres.

«Después de mi primera temporada en Swansea, había tres clubes interesados: Arsenal, Tottenham y Manchester City», dijo Bony.

«Estoy feliz de que clubes como el Arsenal y el City me quieran. La forma de jugar del City es similar a la del Swansea, así que sé que puedo adaptarme».

Sin embargo, todo cambió cuando el City se adelantó con una oferta de último momento. Bony dijo que el salario ofrecido por el Manchester City estaba fuera del alcance del Arsenal.

«El City hizo una oferta en el último momento. Yo quería unirme al Arsenal, pero el dinero que el City ofreció en ese momento no podía ser igualado por nadie, especialmente en lo que respecta al salario», dijo.

“Cuando Arsene Wenger escuchó esa cifra salarial, dijo: ‘¡Eso es demasiado grande para nosotros!’”

Bony incluso conoció a Wenger en persona en un hotel de Swansea cuando ambos equipos jugaban. Pero el resultado sigue siendo el mismo. El Arsenal retrocedió, el City dio un paso adelante.