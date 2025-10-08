La historia de una japonesa que viaja alrededor del mundo simplemente montando una Vespa

VIVA – una mujer nativa Japón Yuki Nakatani, de 28 años, logró robarse la atención del mundo con su interesante e inspiradora historia de viaje. A diferencia de la mayoría de los turistas, Yuki decidió alrededor del mundo solo en una Vespa, incluyendo una aventura de 70 días en Vietnam.

Este viaje no es sólo un recorrido cualquiera. Para Yuki, Vespa se ha convertido en una amiga leal a la que apodó su «novia», acompañándolo en cada paso del camino desde la ciudad de Ho Chi Minh en el sur de Vietnam hasta varias hermosas ciudades del norte como Da Lat, Nha Trang, Hoi An, Hue, Hanoi y Ha Giang.

Mientras exploraba Vietnam, Yuki admitió que experimentó varios accidentes menores en la carretera. Sin embargo, cada vez que eso sucedía, los vietnamitas siempre acudían en su ayuda sin que se lo pidieran.

«Me caí varias veces y cada vez la gente vino a ayudarme. No les importaba si era extranjero o no, aun así me ayudaron», dijo Yuki, citado por Tus tres noticias el miércoles 8 de octubre de 2025.

Incluso cuando se cayó en un pueblo de pescadores y tuvo dificultades para comunicarse debido a las diferencias de idioma, los residentes intentaron reparar su motocicleta para que pudiera continuar su viaje. A partir de ahí, Yuki concluyó que este mundo todavía está lleno de gente de buen corazón.

«Lo que mueve el mundo es el amor»

Según Yuki, lo que mantiene este mundo en funcionamiento es el amor y la bondad entre las personas. Aunque experimentó varios incidentes peligrosos, como un intento de secuestro mientras viajaba en un vehículo extranjero, todavía cree que el amor es la fuerza más grande en la vida.

«La clave de todo es el amor. El mundo es grande, pero en realidad es pequeño. Independientemente del origen, la religión o el género, todos somos humanos. Lo que hace que el mundo gire es el amor», dijo Yuki.

Debido a esta creencia, Yuki quiere convertirse en un «centro de energía del amor» y difundir mensajes positivos al mundo a través de sus viajes y su arte.

Antes de viajar por Asia, Yuki había explorado Europa con sólo unos 35 euros (unas 600.000 rupias) en su cuenta. Utiliza las habilidades de escritura en caligrafía japonesa que aprendió cuando era niño para vender obras de arte en las calles y ganarse la vida.