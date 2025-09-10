La historia de un autor de mutilación en Kediri fue sentenciado a cadena perpetua

Kediri, Viva – El viaje de la vida de un hombre con las iniciales rth alias A (32), un residente de Tulungagung, terminó trágicamente tras las rejas. Fue sentenciado a cadena perpetua después de haber sido probado que cometió un asesinato acompañado mutilación contra una mujer con las iniciales del Reino Unido.

Este caso comenzó con el descubrimiento del cuerpo de una mujer sin cabeza en una maleta roja el jueves 23 de enero de 2025 en la aldea de Dadapan, el distrito de Kendal, la regencia de Ngawi. La condición del cuerpo es muy patética. La cabeza de la víctima se ha ido, el pie izquierdo de la ingle tampoco está allí, así como el pie derecho de la rodilla hacia abajo.

El cuerpo de una mujer y piernas sin cabeza que se encuentran en una maleta roja

La policía que llevó a cabo la autopsia encontró la supuesta causa de muerte de la víctima debido a que se quedó sin aliento debido al obstáculo para el camino respiratorio, muy probablemente debido al estrangulamiento.

No hace mucho, el sábado 25 de enero de 2025, la policía arrestó al alias Rth A. Afirmó que estaba decidido a matar debido a que la víctima lo lastimó.

Antes del incidente, el domingo 19 de enero de 2025, la víctima fue invitada a reunirse en la terminal de Gayatri Tulungugung. A partir de ahí, los perpetradores llevaron a la víctima a un hotel en Kediri. En la sala de alojamiento, la víctima fue estrangulada hasta que murió el lunes por la mañana, 20 de enero de 2025, alrededor de 00.30 Wib.

Después de asegurarse de que la víctima murió, el espacio verde llevó a cabo la mutilación. El cuerpo de la víctima se cortó en pedazos y luego se descartó en varios lugares diferentes. Las partes principales del cuerpo se colocan en una maleta y se dejan en Ngawi, las piezas de los pies se tiran en Ponorogo, mientras que la cabeza se arroja en Trenggalek.

Finalmente, el cruel viaje de RTH se detuvo en la corte. El panel de jueces del Tribunal de Distrito de la Ciudad de Kediri, East Java, emitió una sentencia de cadena perpetua.

El presidente del panel de jueces, Khairul, SH, MH, enfatizó que se demostró que el acusado había cometido un asesinato premeditado.

«Mejoró al acusado con una cadena perpetua, estableció al acusado para ser detenido», dijo durante una audiencia en el Tribunal de Distrito de la Ciudad de Kediri, martes (10/9/2025).

El fiscal público Ichwan Kabalmay evaluó que la decisión estaba en línea con la acusación. Sin embargo, enfatizó que su partido realmente exigió la pena de muerte.

«La Asamblea estuvo de acuerdo con nosotros, el artículo acusado por la Asamblea acordó, el artículo 340 del Código Penal, eso es importante», dijo Ichwan.

Agregó, el elemento de planificación había sido probado. Es solo que el juez emitió una sentencia de por vida, mientras que el fiscal consideró que su sentencia fue sentenciada a muerte. «Informamos al liderazgo de qué pasos tomamos sobre esta decisión, apelamos o aceptamos. Sin embargo, tenemos esfuerzos legales para apelar», dijo.

Mientras tanto, el abogado del acusado, Apriliawan Adi Wasisto, considera que la decisión del juez no de acuerdo con los hechos del juicio.

«En nuestra vida, en nuestra opinión, no está de acuerdo con los hechos del Artículo 340 del juicio del Código Penal del juez. Si estamos basados ​​en el Artículo 351 Párrafo 3, Artículo 338 también. Si planeo, siento que los hechos del juicio no existen», dijo.

El abogado aún tiene el memorando de defensa. De hecho, consideran atractivos. «Haremos un esfuerzo legal de apelación. Creemos y consideramos, sigamos siendo apelación», dijo Apriliawan. (ENTRE)