La historia de Triyono Martanto participó en la selección de candidatos para la Justicia de la Corte Suprema cinco veces

Yakarta, Viva – candidato Juez de la Corte Suprema, Triyono Martanto Esperando que haya pasado el proceso de selección esta vez. Porque, esta es la quinta vez que sigue el proceso de selección de los posibles jueces de la Corte Suprema.

Esto fue dicho por Triyono respondiendo a las preguntas de los miembros. Comisión de la Cámara de Representantes IIIMachfud Arifin durante el ajuste y la prueba adecuada para los candidatos para los jueces de la Corte Suprema en el Complejo del Parlamento, Senayan, Central Yakarta, miércoles 10 de septiembre de 2025.

Inicialmente, Machfud le preguntó a Triyono cuántas veces se unió al proceso de selección del juez. Entonces, Triyono dijo que había participado cinco veces.

Machfud luego cuestionó la motivación de Triyono, incluido lo que estaba buscando Tribunal Supremo (MAMÁ).

«¿Cuál es la motivación de su padre? ¿Continuarán 5 veces avanzando para convertirse en un Presidente del Tribunal Supremo, dará color a la Corte Suprema? O coloreará un buen color o color que no sea bueno, no sabemos señor, o está coloreado por la situación fiscal», dijo Machfud.

Machfud luego tocó el Suman MA recientemente. Uno de ellos sobre el caso de un ex funcionario de la Corte Suprema, Zarof Ricar como el corredor del caso.

«Nos mostraron señor durante mucho tiempo, que fue golpeado por el viento, el que fue golpeado por mucho, muchos paquetes fueron golpeados, Zarof también estuvo en la Corte Suprema», dijo Triyono.

«¿Tienes conceptos que mejoren los cambios?» Machfud preguntó.

Triyono luego explicó su motivación para participar en la selección de posibles jueces de la Corte Suprema cinco veces. Admitió que había un estímulo para convertirse en un juez de la Corte Suprema, especialmente cuando estaba en el grupo de trabajo de un tribunal de un solo techo de la Corte Fiscal a la Corte Suprema y, a menudo, se reunen con la Corte Suprema.

«Y en ese momento, muchos amigos en la Corte Suprema, el Sr. Tri se unió nuevamente, incluso el Presidente del Tribunal Supremo era solo muchas veces». Así que estaba motivado por usted, así que en ese momento lo probé «, dijo.

«Así que eso es lo que me motivó a la quinta vez para participar en la selección en KY y cuatro veces en el DPR, espero que la cuarta vez, abriera la puerta», concluyó Triyono.