La historia de Teddy Seskab envía directamente la carta de Prabowo a BG a Sri Mulyani

Yakarta, Viva – Secretario del gabinete (Seskab) Osito de peluche Indra Wijaya entregó Surat Específicamente del presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto del quinto ex ministro del gabinete rojo y blanco que se lava.

Los cinco son Sri Mulyani, Budi Gunawan, Budi Arie Setiadi, entonces, Dito Ariotedjo. Entonces también Abdul Kadir Karding. Esto se conocía en la cuenta oficial de Instagram @Secretariat.Kabinet publicado anoche.

«Una pequeña historia de la semana pasada. Reunir a cinco ministros del gabinete rojo y blanco que habían completado la tarea. Esta reunión fue una oportunidad para mantenerse en contacto mientras presentaba una carta especial del presidente Prabowo Subianto», dijo Teddy, según la cuenta de la cuenta el lunes de 1525.

Dijo que la carta fue escrita por el presidente Prabowo como una expresión de gratitud para dedicación Los cinco. «El Presidente organizó directamente la carta como una expresión de gratitud por la dedicación y las principales contribuciones de los ministros al país, mientras realizaba el mandato como parte de la familia del gabinete rojo y blanco», dijo.

Teddy también subió fotos de la reunión con cada ex ministro al entregar la carta de Prabowo. Budi Gunawan pareció sonreír mientras tomaba una foto con Teddy. Del mismo modo, Sri Mulyani, Budi Arie, Dito Ariotedjo, a Karding.