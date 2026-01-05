La historia de Richa Novisha siendo ‘visitada’ hasta que olió el aroma distintivo de Gary Iskak: se burló de mí

Jacarta – El comienzo de 2026 será un período lleno de pruebas para ti. Richa Novisha. Mientras que muchas personas reciben el nuevo año con nuevas esperanzas, Richa en realidad tiene que reorganizar su vida después de perder a la figura más importante, su amado esposo, Gary Iskakque ha fallecido para siempre.

Lea también: Caleidoscopio 2025: 20 artistas murieron este año, algunos enfermaron y tuvieron accidentes



El fallecimiento del actor el 29 de noviembre de 2025 dejó un profundo dolor, además de una gran responsabilidad que ahora le toca llevar a cabo en solitario. Desplázate para conocer la historia completa de Richa, ¡vamos!

Richa abrió su corazón sobre cómo intentó hacer las paces con esta amarga realidad. Se dio cuenta de que la vida no se detiene aunque todavía se sienta el sentimiento de pérdida. Con gran determinación, Richa admitió que sólo podía entregarse a Dios y vivir el día a día con confianza.

Lea también: MÁS POPULAR: El objetivo de Gary Iskak es pedir prestada una motocicleta RX King, Dearly Joshua se niega a volver a estar con Ari Lasso



«Sí, hazlo. Hazlo con Bismillah. Porque la vida tiene que continuar. Entonces, también tengo que luchar por los niños, por supuesto. Así que sólo tengo que hacerlo, Bismillah. Sea lo que sea, lo haremos, seguiremos el camino de Dios y el mensaje de los difuntos, también debemos cuidar a los niños», dijo Richa en la zona de Tendean, en el sur de Yakarta, el lunes 5 de enero de 2026.

Aunque intenta parecer fuerte, Richa no niega que la tristeza todavía se acerca a ella a menudo. Admitió que perder a un compañero de vida no fue algo fácil, especialmente porque la partida de Gary ocurrió tan rápido. Sin embargo, siente que ha llegado a la fase de aceptación, aunque los sentimientos pesados ​​todavía aparecen de vez en cuando.

Lea también: ¡Acabo de descubrirlo! Resulta que fue Gary Iskak quien hizo que Richa Novisha se moviera con firmeza y usara el hijab.



«Sí, es triste, definitivamente es triste. Pero sí, está bien, porque ya estoy en la fase en la que puedo aceptarlo. Aunque a veces todavía es difícil, pero aún así… Así que lo que sea que esté frente a mí, tengo que afrontarlo. Eso es todo», dijo.

A medida que pasa el tiempo, el sentimiento de añoranza por el difunto Gary se vuelve aún más pronunciado. Richa reveló que muchas cosas pequeñas ahora parecen tener un significado tan grande. Hábitos sencillos antes de acostarse, conversaciones cálidas y momentos junto a los niños son recuerdos que se repiten en su mente.

«Absolutamente. Todos los días, todas las noches. Especialmente todas las noches antes de irnos a la cama, antes de irnos a dormir siempre hay una charla. ‘¿Sabías que a papá le gusta esto? Si a papá le gusta esto, ya sabes’. Por ejemplo, si mamá está haciendo algo, papá de repente se enoja, así. Puede haber conversaciones como charlas profundas con los niños. Todavía dormimos juntos. «Eso es todo, de repente lo extraño», dijo.