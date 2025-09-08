La historia de Purbaya Cuando se le pidió que fuera el ministro de finanzas, reemplace a Sri Mulyani: Pensé que me engañaron

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto nombrar Purbaya Yudhi Sadewa como Ministro de finanzas (Ministro de Finanzas) reemplaza Sri Mulyani. Purbaya afirmó que estaba preocupado de ser engañado cuando se le pidió que se convirtiera en el Ministro de Finanzas.

Leer también: Palacio: Sustituto de Menpora Dito Ariotedjo todavía está fuera de la ciudad



De hecho, Purbaya había revisado varias veces el número de teléfono que lo contactó para venir al Palacio del Estado.

«Esto también se sorprende, esto también se sorprendió. Anteriormente me dijeron que tal vez solo a la mitad de uno. Pensé que me engañaron, revisé el número de teléfono correcto o no, resultó ser cierto. Acabo de venir», dijo Purbaya a los periodistas en el complejo del Palacio Presidencial, Central Yakarta, el lunes 8 de septiembre de 2025.

Leer también: ¿Sri Mulyani se retiró o retiró del Ministro de Finanzas? Esta es la explicación del palacio



Purbaya también afirmó no saber la razón por la que fue elegido por el presidente Prabowo para convertirse en ministro de finanzas que reemplaza a Sri Mulyani.

Simplemente bromeó diciendo que podría verse bien en el sector económico.

Leer también: Palacio niega a Budi Gunawan golpeado por la reorganización de la demostración de Gegara



Purbaya luego enfatizó que no hubo discusión económica con el presidente Prabowo antes de ser nombrado ministro de finanzas.

«Cuando mis trabajos eran participantes allí, tal vez parecía ser bastante bueno en eso parecía. Pero no había otros especiales, solo unas pocas veces la discusión económica, pero no recientemente», explicó.

Anteriormente informó, el presidente indonesio, Prabowo, Subianto, inauguró oficialmente a Purbaya Yudhi Sadewa como Ministro de Finanzas (Ministro de Finanzas) de la República de Indonesia hoy, lunes 8 de septiembre de 2025. Purbaya reemplazó la figura de Sri Mulyani para ocupar el cargo de ministro.

La inauguración se llevó a cabo de acuerdo con el decreto presidencial (Keppres) número 86p de 2025 con respecto al despido y el nombramiento de ministros y ministros adjuntos del período 2024-2029.

Además, Prabowo lideró la lectura del juramento contra Purbaya como Ministro de Finanzas (Ministro de Finanzas).

«Que sea leal a la Constitución de la República de Indonesia de 1945 y llevaré a cabo todas las leyes y regulaciones con sus sellos por el bien de mi devoción del Dharma a la nación y el estado», dijo Prabowo, dirigió la lectura del juramento del cargo.

«Que llevo a cabo los deberes del cargo mantendrá la ética de la oficina, el trabajo lo más bien posible con un pleno sentido de responsabilidad», continuó.

Además, Prabowo firmó las actas de la inauguración de Purbaya y felicitó su nuevo puesto.