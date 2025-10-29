La historia de Prabowo sobre confiar a su ex guardaespaldas a la Policía Nacional: ¿Está bien?

Jacarta – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto Enfatizó que nunca había sido coqueto en relación con confiar a alguien al Jefe de la Policía Nacional, General Listyo Sigit Prabowo, desde el comienzo de su gobierno.

Así lo transmitió Prabowo durante su discurso en el evento de erradicación de drogas en la Plaza Bhayangkara, Sede. policia nacionalSur de Yakarta, miércoles 29 de octubre de 2025.

«Para empezar, te respeto, no soy una niña, no confío a ningún funcionario, no confío a ningún funcionario. ¿Es así, jefe de la Policía Nacional?» dijo Prabowo en su discurso.

Aun así, Prabowo admitió haber confiado a su ex guardaespaldas a la Policía Nacional. Pidió a varios de sus ex guardaespaldas que ingresaran en la escuela de candidatos a suboficiales (Secaba).

«Sí, si fuera mi ex, había un policía que solía vigilarme, así que por favor venga a Secaba. Sí, eso es legal, ¿está bien? Cerraré esto, está bien, que sea un oficial de Secaba, de cientos de miles confiaré a 2-3 personas, ¿no?», dijo.

Prabowo luego bromeó y dijo que los ministros y generales de la Policía Nacional también confiaron uno o dos guardaespaldas.

Sin embargo, Prabowo volvió a enfatizar que nunca había confiado a sus familiares que se unieran a la Policía Nacional.

«Pero no estoy allí, por favor, que no esté allí, no soy responsable. Porque sólo pedí tres, porque me concentré antes, quería saber dónde está la riqueza de este país. Gracias a Dios, la policía está trabajando correctamente y así nos estamos abriendo», dijo Prabowo.