La historia de Prabowo que se negó a participar en un proyecto del Ministerio de Defensa y le pidió que buscara otro negocio.

Jacarta – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto cuenta sus vivencias cuando era Ministro Defensa (Ministro de Defensa) RI. Admitió que había reunido a su familia y les prohibió venir. proyecto defensa.

Así lo transmitió Prabowo en una sesión de diálogo con el presidente y editor en jefe de Forbes Media, Steve Forbes, en la Forbes Global CEO Conference 2025 que tuvo lugar en The St. Hotel. Regis, Yakarta, miércoles 15 de octubre de 2025.

Prabowo inicialmente destacó la práctica corrupción y aplicación de la ley en Indonesia. Comparó la corrupción con un cáncer en etapa cuatro, que es difícil de curar.

«En mi opinión, la corrupción es una enfermedad. Cuando alcance la etapa 4, como el cáncer, será muy difícil de curar. En la historia, la corrupción puede destruir países, naciones y regímenes. Así que sí, estoy decidido a erradicar la corrupción», dijo Prabowo.

Prabowo luego describió el momento en que reunió a sus familiares, incluido su sobrino.

Enfatizó a todos los miembros de su familia que no se involucren en proyectos del ministerio que lidera.

Sin embargo, en la práctica, Prabowo admite que persisten las tentaciones comerciales. Contó cómo rechazaba proyectos que involucraran a sus propios familiares, incluso cuando estos intentaban ofrecer propuestas de cooperación.

«Un día, uno de mis sobrinos vino con un proyecto. Le dije: ‘Nunca has estado involucrado en el sector de defensa, no lo entiendes. Así que no, busca otro negocio'», dijo.

En el foro, Prabowo también describió las medidas concretas de su gobierno para combatir las prácticas ilegales en el sector de los recursos naturales. Puso el ejemplo de la operación para erradicar la minería ilegal de estaño en Bangka Belitung, que logró salvar bienes estatales por valor de miles de millones de dólares.

«Llevé a cabo un programa de entrenamiento militar con buques de guerra, aviones, helicópteros y drones. Bloqueamos las dos islas, ningún barco podía entrar y salir sin ser visto. Como resultado, pudimos detener el contrabando y logramos ahorrar alrededor de dos mil millones de dólares», dijo Prabowo.

Además del sector minero, Prabowo también destacó la aplicación de la ley contra las plantaciones ilegales de aceite de palma. El Jefe de Estado reveló que se había descubierto que hasta 5 millones de hectáreas de tierras de plantación violaban la ley y que el gobierno había actuado de manera decisiva al revocar las concesiones de empresas relacionadas.