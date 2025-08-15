La historia de Prabowo fue una vez gritada a «Rambo Kopassus» Bayani: el sargento mayor rompió el general

Yakarta, Viva – Presidente Prabowo Subianto Compartiendo una historia inolvidable desde el momento en que se desempeñó como comandante general (Danjen) Kopassus. El momento involucró a un soldado llamado sargento alcalde (ahora teniente dos) Darius Bayaniconocido como duro y apodado «Rambo Kopassus«.

Visto a través del video cargado por la cuenta Tiktok @binsel_08Prabowo dijo que el incidente ocurrió cuando dirigió la operación de rescate de ciudadanos extranjeros celebrados como rehenes por la Organización Free Papua (OPM).

Grito en la mitad de la operación

Prabowo dijo que en ese momento le dio una tarea difícil a Bayani. El soldado debe infiltrarse en el territorio enemigo a través de caminos extremos que pasan de tres a cuatro montañas.

«Le di unos días. En cierto día informó, luego pregunté: ‘Bayani, ¿por qué todavía estás allí? Deberías haber llegado aquí'», dijo Prabowo.

Inesperadamente, la pregunta en realidad hizo que Bayani reaccionara con firmeza.

«Él es un sargento importante, se atreve a responder al general: ‘Padre, ¡por qué no vienes aquí! Tienes que ver, mi cabello ha sido golpeado por todo hielo, padre. Tan frío que mi cabello se ha convertido en hielo, simplemente vienes aquí para que puedas ver por ti mismo'», dijo Prabowo mientras imita el estilo de habla de Bayani.

Aunque gritó, Prabowo afirmó recordar siempre el coraje y la persistencia de Bayani mientras servía en campos pesados.

Desde la operación hasta el premio más alto

Ahora, Letda Darius Bayani no solo es recordada como un valiente soldado, sino que también es el único oficial de TNI en recibir un premio directo del Presidente en la Ceremonia de la Fuerza Operativa y Honorario Militar en Batujar, Bandung, West Java, domingo 10 de agosto de 2025.

Aunque sin un letrero estrella, el nombre Bayani se incluye en las 14 figuras retiradas, el General TNI, receptora de estrellas honorarias y signos honorales de Star Sakti, un prestigioso premio para soldados que muestran un coraje extraordinario en el campo de la asignación.

Letda (ret.) Darius Bayani es un hijo papú reclutado por el TNI de la ruta bintara y es una figura importante en la operación Lanzamiento de rehenes en Manpendom, Papua, 1996.

Presidente Prabowo junto con Peltu Bayani (dos de la derecha) en Papua

La operación de lanzamiento de rehenes en Mapenduma es una operación militar fenomenal, que catapultó el nombre Prabowo Subianto como Danjen Kopassus. Un total de 26 miembros del equipo de expedición de Lorentz 95 el 8 de enero de 1996 fueron retenidos por el ala militar de la Organización Free Papua (OPM) dirigida por Kelly Kwalik.

Prabowo, quien dirigió la operación de liberación de rehenes, admitió que Peltu Bayani jugó un papel importante en la búsqueda de la ubicación del brote y la emboscada para el corazón del enemigo. Era tan heroico Peltu Bayani durante la operación de emboscada que Prabowo no dudó en llamar a sus subordinados como el ‘rambo del tni’.