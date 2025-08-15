La historia de Nova Eliza, use trajes de Pocong hasta 8 horas para la película de mamá: Mensaje del infierno

Yakarta, Viva – actriz Nueva Eliza Listo para probar las entrañas de la audiencia Películas de terror El último se titula Mama: Mensaje del infierno. La película realizada por el director Azhar Kinoi Lubis fue producida por películas y imágenes de Paw, y se transmitirá en los cines el 11 de septiembre de 2025.

En esta película, Nova interpreta a Mama Sari, un lector de tarot que se suscribe a funcionarios y empresarios. Ocupado haciendo que Mama Sari rara vez tenga tiempo para la princesa, Potri (Callista Arum). Sin embargo, su vida cambió drásticamente cuando tuvo un trágico accidente que reclamó su vida. Desplácese por la información completa, ¡vamos!

Para Nova, Mama: El mensaje del infierno no es solo una película de terror ordinaria. Llamó a este papel como «orrea» a lo largo de su carrera.

«Se siente terrible, porque esta es la película que he tocado a lo largo de la película de terror que toqué. Resulta que cuando vi el trailer, el Pocong fue realmente pocongSí, «Nova dijo durante una conferencia de prensa en MD Place, Setiabudi, South Yakarta, recientemente.

Nova reveló que el mayor desafío era usar un disfraz de Pocong durante ocho horas completas.

«Al filmar en realidad no hay horror. Disfruta y divertido. Sin embargo, cuando digo que esta es una película para mí, es por el papel y las escenas, para los disfraces. Si miras el Pocong a un vistazo en el trailer, ¿cómo es eso en el set? Uso el disfraz de Pocong hasta hasta 8 horas.

No solo ofrece una historia tensa, esta película también viene con un toque de imágenes que no son oscuras como películas de terror en general.

«Creo que por las imágenes, no es horror de un vistazo. En cambio, me gusta ser un contradictorio. El horror no tiene que estar oscuro. Que cuando es brillante, detrás de ti o detrás de ti, hay algo. Ese también es el lado del horror», explicó Nova.

Además de Nova Eliza y Callista Arum, la película también está protagonizada por Raihan Khan, Naura Hakim, Sri Yatun, Grace Emmanuela, Dinda Hanarizky, Andy/Rif y Hannah Al Rashid.