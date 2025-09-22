La historia de Michael Penix Jr. expone el problema de los Halcones después de la pérdida de Panthers

El Atlanta Falcons sufrió una fea pérdida de explosión de 30-0 ante el Panteras de Carolina en la semana 4 de la temporada 2025 de la NFL. Jugador de ataque Michael Penix Jr. se convirtió en una actuación particularmente mala que llevó a su banca, con Cosins de Kirk Haciéndose cargo en el cuarto trimestre.

Cousins ​​hizo poco alivio, completando 5 de 7 pases para 29 yardas. Penix terminó 18 de 36 para 172 yardas con dos intercepciones, una regresó para un touchdown. Mientras que el entrenador en jefe de los Falcons, Raheem Morris, dijo que nada ha cambiado con respecto a quién comenzará la próxima semana, Penix tiene una tendencia alarmante que debería concierne a Atlanta.

En los comienzos de Penix con los Falcons, cuando los oponentes obtienen más de siete puntos, el mariscal de campo es 0-4, Según CBS Sports.

Es poco probable que se sienta bien con los fanáticos de los Falcons que esperan que Penix se convierta en su próximo mariscal de campo de franquicia. Sin embargo, en contexto, vale la pena recordar que la carrera de la señal de segundo año de señales recién está comenzando.

La carrera de Michael Penix recién comienza con Falcons

Después de la derrota del 21 de septiembre ante los Panthers, el récord de Penix como titular cayó a 2-4.

Después de la decisión de los Falcons de banca a los primos a fines de la temporada pasada, Penix hizo su primer comienzo en la semana 15 contra el Gigantes de Nueva Yorkganando 34-7. Él siguió eso con una pérdida de carretera al Comandantes de Washington30-24, y luego una derrota por 44-38 ante los Panthers para cerrar la temporada.

Para 2025, Penix y los Falcons abrieron con una pérdida de 23-20 ante el Tampa Bay BuccaneersEntonces vence al Vikingos de Minnesota 22-6 en la semana 2 antes de la derrota de la blanqueada ante Carolina.

No todas esas pérdidas caen únicamente en Penix. La defensa ha sido un problema persistente para los Falcons, que se remonta a 2024. Aún así, en esas cuatro derrotas, Penix ha completado solo el 55.9% de sus pases para 833 yardas, tres touchdowns y tres intercepciones.

El periodista de los Falcons, Joe Patrick, fijó gran parte de las luchas ofensivas contra los Panthers en el entrenamiento.

«Los halcones continuamente se están ubicando en la línea de scrimmage con menos de 10 segundos en el reloj de juego», Patrick dijo. «Luego puso a los jugadores en movimiento con el complemento acerca de: 00 casi todas las jugadas. Un joven mariscal de campo apenas tiene tiempo para mirar la defensa. Cero Chance to Can Plays».

Raheem Morris no banca Michael Penix Jr para Kirk Cousins

Morris sacó a Penix al comienzo del último cuarto con los Falcons siguiendo 27-0. Cousins ​​ingresó al juego y jugaron solo dos unidades. El resultado fue una facturación en las bajas y el balón suelto por la ofensiva.

«El juego estaba fuera de control, sabes que sigues adelante, manténgalo fuera de peligro», dijo Morris.

Morris probablemente anticipó la inevitable pregunta sobre si Cousins ​​competiría por el trabajo inicial en el enfrentamiento del 28 de septiembre de Atlanta contra Washington. Por eso su respuesta fue tan corta.

«No», dijo Morris enfáticamente, antes de pasar rápidamente a la siguiente pregunta.

Esa respuesta se hizo eco de cómo manejó una situación similar en 2024, cuando Cousins ​​luchó durante semanas antes de que Morris finalmente recurriera al entonces Rookie Penix. Irónicamente, el cambio se produjo después de una victoria por 15-9 sobre los Raiders de Las Vegas en los que Cousins ​​era ineficaz, completando 11 de 17 para 112 yardas, un touchdown y una intercepción.

Cuánto tiempo Morris se queda con Penix podría depender de si las actuaciones como la de Carolina se convierten en la norma.