La historia de Mardiono sobre ‘buenas personas’ facilitando la reconciliación con Agus Suparmanto

Yakarta, Viva – Presidente del Partido de Desarrollo Unido (PPP) Mardiono Revelando allí buena persona que facilita reconciliación entre el campamento y el campamento Agus Suparmanto.

«Le dije al Ministro de Derecho que hace dos días había celebrado una reunión facilitada por buenas personas, a saber, para una reunión entre Taj Yasin, Agus y yo», dijo Mardiono en el Ministerio de Abogados, el lunes 6 de octubre de 2025.

Se sabe que Mardiono ha sido designado como presidente general de PPP en el último decreto. Mientras que Agus Suparmanto se desempeñó como vicepresidente de PPP.

Mardiono dijo, a partir de la reunión, se acordó que la reconciliación se acordó para que no hubiera diferencias en perspectiva u opiniones que luego se volvieron agudas y sostenibles.

«Inmediatamente, tal vez porque se ha integrado entre Agus y yo, y luego también debajo también nos unimos, a saber, formando la gestión que refinaremos de inmediato», dijo.

Después de eso, se llevará a cabo una reconciliación nacional a través del Foro Nacional de Consulta de Trabajo (Mukernas) que dará a luz una variedad de decisiones.

Anteriormente, el Ministro de Derecho Supratman Andi Agtas dijo que había emitido un nuevo decreto sobre la gestión del United Development Party (PPP) que unió los campamentos de Muhammad Mardiono y Agus Suparmanto.

«Hoy emití un nuevo Decreto del Ministro de Derecho, donde Muhammad Mardiono siguió siendo el Presidente General de PPP, luego AGUS se convirtió en vicepresidente, Taj Yasin se convirtió en Secretario General y Fauzan se convirtió en el Tesorero General», dijo Supratman en el Ministerio de la Oficina de Abogados, Jakarta, el lunes.

Supratman dijo que un total de seis personas estaban registrados como administradores en el decreto de Menkum con respecto a la gerencia de PPP.

«Con suerte, con el lanzamiento de este nuevo decreto, hay una frescura a la familia extendida PPP», dijo.

Anteriormente, PPP celebró la décima conferencia en el área de Ancol, Yakarta. Luego, Mardiono en Yakarta el 27 de septiembre de 2025 declaró que fue elegido por aclamación como presidente de PPP para el período 2025-2030.

Después de eso, la conferencia PPP continuó y decidió a Agus Suparmanto como presidente de PPP para el período 2025-2030. (Hormiga)