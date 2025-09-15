La historia de los simios cambia de aceite, usó MPV de lujo y cuotas ADV 160 ROADSYNC

Yakarta, Viva – Domingo 14 de septiembre de 2025, Viva Automotive Presentando una serie de noticias interesantes que muchos lectores leen. De la historia de los simios cambio de aceite Para la elección de los MPV de lujo usados, estos artículos examinan la última información automotriz. La siguiente es una lista de los artículos más populares que debe ver.

1. Cambiar el aceite en sí conduce al desastre

Un propietario de Mazda CX-90 en Canadá tiene la intención de ahorrar dinero cambiando su propio petróleo, pero en su lugar daña el petróleo. Una mejora complicada lo hizo tener que gastar Rp71 millones, mucho más costoso que los servicios oficiales del taller. Esta lección muestra la importancia de comprender el diseño del automóvil antes de hacer su propio mantenimiento. Leer más.

2. Luxury MPV Choice 2025

Todo el nuevo Honda Odyssey. Foto : Viva.co.id/pius Yosep Mali

Toyota Alphard sigue siendo el excelente MPV de lujo usado, pero Nissan Elgrand y Honda Odyssey ofrecen alternativas atractivas a precios más asequibles. Los precios varían desde IDR 200 millones para Elgrand hasta por encima de IDR 500 millones para la última generación de Alphard. Este artículo revisa las mejores opciones para aquellos de ustedes que desean lujo sin precios exorbitantes. Leer más.

3. Instalación de Honda Light ADV 160 Roadsync

Honda Adv 160 RoadSync viene con una conexión de conexión de teléfono inteligente y diseño de aventura. El precio de Rp.41.95 millones, las cuotas pueden comenzar desde RP554 mil por mes con un tenor de 6 años. Consulte el esquema de crédito completo para esta moto que es adecuada para varios campos. Leer más.