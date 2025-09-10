La historia de los hijos de ascendencia indonesia en la frontera filipina para obtener una beca

Yakarta, Viva – Gobierno Indonesia Estableciendo la escuela indonesia Davao (SID) para realizar los sueños de los niños indonesios en la frontera filipina. Los estudiantes se llaman personas con Indonesia decente (PID), descendientes indonesios que viven en las islas exteriores como Balut Island y Saranggani.

Agregado Educación Y la cultura de la embajada indonesia en Filipinas, Nina Yulianti dijo durante décadas, los niños enfrentaron varias dificultades, incluido el estatus de ciudadanía poco claro, así como limitar el acceso a una educación decente.

Con la iniciativa del gobierno, dijo Nina, estos niños pueden obtener una educación decente en Indonesia.

Esto fue revelado por Nina durante una visita al Jakarta College of Theology (STT) Yakarta, el domingo 7 de septiembre de 2025.



Ilustración de libros y educación (documentos personales)

«Esta es la primera experiencia para poner un pie en Indonesia. Esperamos que esto encienda su entusiasmo no solo para obtener conocimiento, sino que también se convierta en un embajador que puede traer a sus familias de regreso a Indonesia y servir a la nación y al estado», dijo Nina en su declaración, miércoles 10 de septiembre de 2025.

Durante su visita, Nina no solo estableció asociaciones, sino que también se reunió directamente con dos ex alumnos de SID, Evalyn Mamonto Layang y Brigete Macaya Kuhanta.

Ambos, continuaron Nina, ganaron una beca completa en Stt Iman y logros incisos en una carrera.

«Su presencia en este campus es una prueba clara de que el talento y el trabajo duro pueden abrir el camino», dijo Nina.

Por otro lado, el SID también firmará un memorando de comprensión (MoU) con Stt Iman Yakarta. La firma, dijo Nina, se convirtió en una base formal para una serie de futuros programas de colaboración.

Como un paso concreto, Stt Iman planea visitar Davao después de la firma del MOU para llevar a cabo actividades de servicio comunitario.

«El enfoque principal de esta actividad será en la región fronteriza, incluidas Balut y Saranggani Island, el lugar de origen de los estudiantes de PID. Más que eso, Stt Iman está comprometido a abrir mayores oportunidades al proporcionar más becas para los ex alumnos de SID en los próximos años», dijo.

Hizo hincapié en que este paso era una clara prueba del compromiso de Indonesia de abrazar a los niños dispersos en la frontera. Se espera que esta cooperación sea un puente fuerte para que los niños de PID logren la educación superior y construyan un futuro mejor, dando un rayo de esperanza en medio de los desafíos enfrentados.



Ilustración de libros como adorno educativo

«La historia de Evalyn y Brigete es solo el comienzo de muchas historias de éxito que nacerán de esta noble iniciativa», dijo Nina.

En la misma ocasión, el vicepresidente de Stt Iman Jakarta, Suyadi Thin expresó su agradecimiento al gobierno indonesio y aceptó a los estudiantes de SID como futuros estudiantes.

«Estamos muy impresionados con ellos. La capacidad de hablar inglés y su arte es extraordinario», dijo Suyadi.

Agregó que el potencial de estos niños está en línea con la visión de STT Iman para producir graduados que no solo son académicamente superiores, sino que también tienen sensibilidad a las sociales y culturales, y pueden comunicarse a nivel mundial.