La historia de los estudiantes de Dava de Solo se graduó del título de Medical de 19 años de antaño de 19 años

Bandung, Viva – Caso, alumno Facultad Médico Universitad Padjajaran (No listón) La clase de 2022 de solo se convirtió en el Wisadawan más joven de la ceremonia graduación Oveja no académica IV Año académico 2024/2025. La educación médica completada de Dava tiene ahora 19 años.

Leer también: Únicos, nuevos estudiantes Backpakeran Bogor-Lampung con una capital de Rp100 mil



El viaje académico de Dava es bastante diferente de su edad. Tomó caminos de educación acelerativa desde una edad temprana, comenzando al ingresar a la escuela primaria un año antes, y continuó el programa de aceleración cuando estaba en la escuela secundaria. Con este paso, Dava pudo completar su estudio de pregrado dos años más rápido que el estudiante promedio.



Ilustración de graduación/graduación de la universidad.

Leer también: Los estudiantes en Bandung apuñalaron a sus amigos hasta la muerte, no aceptaron ser acusados de conocer al amante de la víctima



Dava reveló que su mayor motivación para completar estudios provino del deseo de hacer felices a los padres.

«Quiero poder ir a casa rápidamente y reunirme con mi familia. Porque al final, la casa es el lugar más cómodo», dijo Dava en su declaración, martes 12 de agosto de 2025.

Leer también: Se cree que era solo en demanda, esta lista de especialidades universitarias se convirtió en el objetivo de las grandes empresas.



Aunque salió de fuera de la ciudad, Dava eligió a Unlad como un lugar para tomar la educación terciaria. Según él, la calidad de las instituciones es lo principal para determinar el lugar de aprendizaje.

«No tiene DNUD sin duda credibilidad, tanto a nivel nacional como internacional. Creo que el entorno de aprendizaje propicio y las instalaciones adecuadas apoyarán mi proceso académico», dijo Dava.

No solo es excelente en el campo académico, Dava también expresó activamente las aspiraciones de los estudiantes. Uno de los orgullosos logros es cuando logró transmitir las aspiraciones de los estudiantes en el sector de la salud directamente al parlamento indonesio, especialmente la Comisión IX.

«Ese es un momento muy impresionante para mí. Como estudiantes, somos el agente del cambio. Ser capaz de transmitir aspiraciones a los responsables políticos es una gran responsabilidad y honor», dijo Dava.

Como estudiante en el extranjero, Dava se da cuenta de la importancia de mantener el entusiasmo y mantener los lazos emocionales con la familia como fuente de fortaleza. También dio un mensaje a otros estudiantes que todavía luchaban por completar sus estudios.

«Todos deben tener obstáculos, pero no olviden tomar un descanso y pedir bendición de los seres queridos en casa. Sin duda, todo será facilitado», ordenó.

Después de graduarse, Dava continuará la etapa de educación profesional como coasista médico. Planea explorar la experiencia primero antes de determinar el siguiente nivel de educación, incluida la posibilidad de estudios continuos para programas especializados.

La Universidad de Padjadjaran también está orgullosa de los logros de Dava. La historia de su viaje es una reflexión de que la joven edad no es una barrera para trabajar y tiene un impacto. Esperemos que los pasos de Dava puedan inspirar a otros jóvenes a continuar desarrollando, servir y beneficiar a la comunidad.

Informe Cepi Kurnia/Tvone Bandung