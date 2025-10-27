La historia de la persona que alguna vez fue objeto de burlas de Elon Musk, ahora es el rey de los autos eléctricos

VIVA Automotriz– En una reunión con el equipo de inversión de Warren Buffett, CEO BYD Wang Chuanfu sorprendió a todos. Bebió líquido electrolítico de baterías fabricadas por su empresa para demostrar que sus productos eran seguros y limpios.

Muchos pensaron que era extraño, pero ahora se ha demostrado que Wang es el genio detrás del renacimiento mundial de los automóviles eléctricos.

En menos de 30 años, BYD pasó de ser una pequeña fábrica de baterías en Shenzhen a un gigante automotriz mundial que rivaliza con Tesla. BYD vende ahora más de tres millones de coches eléctricos e híbridos cada año, exporta a más de 60 países y produce “baterías Blade” que incluso Tesla está empezando a utilizar.

Para 2024, la empresa estará valorada en alrededor de 110 mil millones de dólares, lo que la convertirá en una de las empresas privadas más valiosas de China.

Como informó VIVA Otomotif de Elpais, el lunes 27 de octubre de 2025, con una riqueza personal de alrededor de 24 mil millones de dólares, Wang Chuanfu se encuentra entre las personas más ricas de su país. Sin embargo, su estilo de vida sigue siendo sencillo.

A menudo viaja en aviones en clase económica, trae su propia maleta y todavía come en el comedor de empleados de BYD. Durante años incluso vivió con su esposa e hijos en viviendas propiedad de la empresa.

El viaje de la vida de Wang comenzó en un pueblo pobre de China. Era el menor de ocho hermanos y quedó huérfano cuando era adolescente. Sin embargo, gracias al apoyo de sus hermanos mayores, Wang pudo estudiar en la Universidad Central Sur y luego continuar sus estudios de posgrado en tecnología de baterías en Beijing.

En 1995, a la edad de 29 años, Wang fundó BYD con un capital prestado de 250.000 yuanes (alrededor de 600 millones de rupias) de su primo, Lu Xiangyang. En cinco años, BYD ha conseguido convertirse en uno de los mayores fabricantes de baterías para móviles del mundo.

En 2003, Wang comenzó a ingresar a la industria automotriz comprando un pequeño fabricante y lanzando el sedán económico BYD F3 que fue un éxito en el mercado chino.

En 2008, Wang se atrevió a dar un gran paso al lanzar el primer coche híbrido y eléctrico de BYD. Aunque muchos lo dudaban, los legendarios inversores Charlie Munger y Warren Buffett vieron allí un gran potencial.