La historia de la hermana de Marsinah cuando se enteró por primera vez de que a su hermana se le daría el título de Héroe Nacional.

Jacarta – La Confederación de Todos los Sindicatos de Indonesia (KSPSI) agradece al Presidente Prabowo Subianto porque había cumplido su promesa en el aniversario Obrero Internacional (Primero de Mayo), mayo de 2025 luego apoya a los activistas laborales Marsina designado como héroe nacional.

«Agradecemos al presidente Prabowo Subianto por el extraordinario honor. Esta fue su promesa durante la conmemoración del Primero de Mayo en Monas, que finalmente se cumplió. Cumplió nuestra solicitud espontáneamente en el escenario», dijo el presidente de KSPSI, Andi Gani Nena Wea, durante una conferencia de prensa en la oficina del PPD de KSPSI, en Yakarta, el domingo.

Para su información, el presidente Prabowo anunciará los nombres de diez héroes nacionales el lunes 10 de noviembre, coincidiendo con el Día de los Héroes, incluido Marsinah.

Andi Gani dijo que la decisión era un momento histórico para el movimiento sindical indonesio.

Acción pacífica en conmemoración de los 20 años del caso Marsinah

Según él, la lucha de Marsinah, que murió luchando por los derechos de los trabajadores, será una inspiración eterna para todos los trabajadores del país.

«La señora Marsinah era miembro de KSPSI en PT Catur Putra Surya (CPS) cuando fue asesinada mientras luchaba por los derechos de los trabajadores. Su espíritu de lucha siempre vivirá, no sólo en KSPSI, sino para todos los trabajadores indonesios», dijo.

Mientras tanto, Marsini, la hermana mayor de la fallecida Marsinah, no pudo contener sus sentimientos de emoción y orgullo.

Marsini sintió esto después de escuchar la noticia de que el presidente Prabowo otorgaría el título de héroe nacional a su hermano menor, que murió en la lucha laboral en 1993.

Marsini contó el primer momento en que conoció la noticia. Recibió información de los medios y de varios periodistas a principios de mayo de 2025, justo a tiempo para conmemorar el Primero de Mayo.

«Estaba cansado en ese momento, porque me estaba preparando para una reunión de amigos de Marsinah en casa para conmemorar el Primero de Mayo. De repente un periodista me lo dijo. Sinceramente, estaba muy conmovido y no lo podía creer», dijo.

Marsini dijo que desde entonces él y su familia han sido cuidadosos al responder a la noticia porque muchas partes se han puesto en contacto con él, tanto periodistas como funcionarios regionales. Mientras tanto, el proceso de determinación aún está en curso.

«Tenía miedo de decir algo equivocado. Así que esperé hasta que todo estuvo absolutamente seguro. Gracias a Dios, ahora está claro que el título de héroe nacional será otorgado oficialmente», dijo.