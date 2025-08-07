La historia de la bendición de nohayat, proveedores de MIPYS de componentes Astra que ahora son translúcidos del mercado de exportación

Yakarta, Viva – Compañía de fabricación componente Automotriz, PT Noerhayat Berkah Sejahtera (NBS) muestra su existencia y se convierte en uno Umkm quien se mudó a la industria automotriz nacional. NBS es ahora una de las cadenas de suministro de componentes de varios productos automotrices gigantes Astro.

Leer también: La forma moderna de Gus Idris le da a Da’wah a todas las personas, incluidos los matones



El director operativo de PT NBS, Muhammad Orlando, también contó sobre el viaje negocio La compañía es hasta ahora. Fundada en 2020 con solo 10 a 15 personas, NBS ahora puede pagar a más de 80 empleados.

«En el pasado, solo la producción de componentes de dos ruedas. Ahora hemos llegado a cuatro ruedas», dijo Orlando, citado de su declaración, el jueves 7 de agosto de 2025.

Leer también: PLN IP GENJOT HR CALISIÓN UMKM fomenta la independencia económica de la aldea





Pt Astra Daihatsu Motor Factory en Karawang.

Este aumento es el resultado de un largo proceso de entrenamiento, capacitación técnica, de asistencia gerencial que reciben de la Fundación Dharma Bhakti Astra (YDBA).

Leer también: UMKM Expo en WMSJ 2025 Dé un contenedor para construir una nueva conexión comercial



No solo se desarrolló a nivel nacional, a principios de 2025, el equipo de Noerheyat incluso fue enviado a participar en programas de capacitación a Japón para mejorar la comprensión y la competitividad. Ahora, NBS ha podido exportar a varios países.

Los datos de la Fundación Astra se registraron a lo largo de 2024, las transacciones entre UMKM Assisted y Astra Group han penetrado Rp4.5 billones. Y PT Noerhayat es parte de la gran historia.

«Lo que sentimos no es solo el acceso al mercado, sino también a pensar en el negocio que cambia por completo», concluyó Orlando.

Se sabe que la compañía con sede en el área de Cikarang, West Java, produce componentes automotrices. En particular, productos con procesos de apilamiento y soldadura de metales.

Uno de los principales clientes es PT Dharma Polymetal TBK, que es un fabricante del fabricante principal de componentes automotrices que se incluye en la cadena del fabricante de suministros de nivel 1 en el grupo Astra.